الإعلامى محمد فودة يوجه تهنئة خاصة للفنان فاروق حسنى بعيد ميلاده.. ويؤكد: علامة فارقة في تاريخ الثقافة المصرية

حرص الكاتب والإعلامى محمد فودة على تهنئة الفنان الكبير فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، بعيده ميلاده، حيث تقدم بأطيب التهانى للوزير الفنان فاروق حسني، واصفا إياه بأنه يمثل رمزا مهما من رموز الثقافة والفن فى مصر والعالم العربى.

وكتب الكاتب والإعلامى محمد فودة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأيضا عبر خاصية الاستورى على صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، قائلا: "لقد كنت وما زلت نقطة تحول جوهرية في عالم الثقافة والفنون، وأسهمت بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي، وتركت بصمتك الواضحة في مجال الفنون وحملت على عاتقك مسئولية كبيرة في دعم الثقافة والإبداع على جميع الأصعدة".



وأضاف فودة: "فاروق حسني قيمة فنية وثقافية لا تُقدر بثمن، وقامة سيسطرها التاريخ بحروف من نور، وسيظل علامة فارقة في تاريخ الثقافة المصرية، ورمزًا من رموز الإبداع الذي لا يُنسى".

واختتم فودة قائلا:"أتمنى لك عيد ميلاد سعيد، وأن يظل عطاؤك مستمرًا، ومزيدًا من النجاحات والإبداعات في مسيرتك الطويلة".

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