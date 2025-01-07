الثلاثاء 07 يناير 2025
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سياسة

خبير استراتيجي: إنشاء سلطة بديلة للمقاومة في غزة وهم إسرائيلي

رفعت سيد احمد،فيتو
رفعت سيد احمد،فيتو

 قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومى: إن ما تحدثت به الوزيرة الإسرائيلية غيلا غماليل، وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية من حزب "الليكود" اليميني الحاكم، بن  الاحتلال سينشئ بنية تحتية لسلطة بديلة عن حركة حماس في غزة قريبًا، ليس مخططا جديدا، والكيان الصهيوني يسعى منذ فترة طويلة لإيجاد سلطة بديلة للمقاومة في قطاع غزة، وهذا الأمر وهم إسرائيلي.

 

تضحيات الشعب الفلسطينى 

 وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن معظم الشعب الفلسطينى الذين عانوا وقدموا التضحيات التى وصلت إلى 70 ألف شهيد وربع مليون مشرد ومصاب وبنية تحتية مهدمة تماما، لا يقبل بمقابل لذلك إلا المقاومة، ولن يقبل بسلطة تأتي لقطاع حماس عن طريق الاحتلال، خاصة وأن تجربة الضفة الغربية، والتي عانى منها الفلسطينيين كثيرا، وصار التنسيق الأمني هو عنوانها، تؤكد أن الشعب الفلسطيني اختار  المقاومة وسلطة المقاومة وليس سلطة الاحتلال.

 

مرحلة انتقالية لتدخل عربي وإسلامي في موضوع الحكم بقطاع غزة

 وتابع: هناك مقترح مقدم بأن تكون المقاومة موجودة وتكون مرحلة انتقالية لتدخل عربي وإسلامي في موضوع الحكم في قطاع غزة، لكن في كافة الأحوال وجود سلطة عميلة صنيعة الاحتلال في قطاع غزة، أمر لن يقبله الشعب الفلسطيني وليس السلطة الفلسطينية. 

 

تصريحات الوزيرة الإسرائيلية 

 يذكر أن وزيرة إسرائيلية تحدثت عن تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، مؤكدة أن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع "غير ممكن في الوقت الحالي"، بحسب قولها.

وقالت غيلا غماليل، وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية من حزب "الليكود" اليميني الحاكم، إنها ستدعم أي صفقة في هذا الشأن يتم طرحها للنقاش داخل الحكومة، بحسب ما ذكره موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

وبحسب قول غماليل، فإن إسرائيل ستنشئ بنية تحتية لسلطة بديلة عن حركة حماس في غزة، قريبًا، لكنها لم توضح مزيدا من التفاصيل.

 

عودة الأسرى الإسرائيليين 

 وأكدت غماليل أن تل أبيب تجري مفاوضات حاليا من أجل عودة الأسرى  لكن هناك تحديات، وأضافت: "أعتقد أن الخطاب الإعلامي قد ينتج عنه مخاطر".

وأردفت: "ما دام هناك أسرى فلا يمكن الانسحاب من القطاع"، متابعة: "لن نتسامح مع تعرض مواطنينا لرشقات صاروخية أو قذائف ولن نجعلهم عرضة للخطف أو اقتحام بيوتهم".

 

تدمير حركة حماس وإعادة الأسرى

 وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر 2023، لتدمير حركة حماس وإعادة الأسرى، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.

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قطاع غزة حماس إسرائيل شهداء الجرائم الاسرائيلية سلاح المقاومة

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