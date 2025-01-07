الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في غزة

جنود الاحتلال،فيتو
جنود الاحتلال،فيتو

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي،  اليوم الثلاثاء، مقتل قائد في السرية 932 التابعة للواء ناحل في معارك شمال قطاع غزة.

الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في غزة


وقال الاحتلال في بيان: "قُتل النقيب إيتان يسرائيل شيكنازي  من عيلي (مستوطنة وسط الضفة الغربية المحتلة) نائب قائد سرية في الكتيبة 932 لواء ناحال، في معركة بشمال قطاع غزة".

وبذلك ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 826 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بـ 7 أكتوبر 2023، بينهم 392 منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر من العام نفسه.

بينما بلغت حصيلة المصابين 5578 ضابطا وجنديا، من ضمنهم 2529 منذ الاجتياح البري للقطاع، وفق آخر معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنشورة مساء أمس الاثنين على موقعه الرسمي.

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