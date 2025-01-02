إبادة كل ما هو حي، جيش الاحتلال يطبق خطة الجنرالات في غزة

قال نعمان العابد، الباحث في العلاقات الدولية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو يطبقون ما يسمى بـ "خطة الجنرالات".

إبادة كل ما هو حي في قطاع غزة

وأضاف نعمان العابد خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية": "يتم تدمير المستشفيات في قطاع غزة، ويتم ارتكاب إبادة سكانية وإبادة لكل ما هو حي في شمال قطاع غزة، وعندما تم فصل الشمال عن باقي أراضي القطاع، تمت محاولة تفريغه من معظم السكان المتواجدين هناك".

الموت على يد الآلة العسكرية الإسرائيلية أو عبر التجويع الممنهج

وتابع: "المتبقون في المنطقة أمامهم خياران: إما الموت على يد الآلة العسكرية بعد حصارهم، أو الموت عبر التجويع الممنهج من خلال قطع الماء والغذاء وكل متطلبات الحياة، بالإضافة إلى البرد القارس، فنحن نعلم مدى شدة البرد في هذه الأيام، وهناك العديد من الحالات التي استشهدت جراء هذا البرد".

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أضرمت النيران في عدد من المدارس والمنازل بمحيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

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