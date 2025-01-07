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خارج الحدود

وزيرة إسرائيلية تزعم: تل أبيب تعتزم إنشاء سلطة بديلة عن حركة حماس في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

تحدثت وزيرة إسرائيلية عن تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، مؤكدة أن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع "غير ممكن في الوقت الحالي"، بحسب قولها.

 تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة

وقالت غيلا غماليل، وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية من حزب "الليكود" اليميني الحاكم، إنها ستدعم أي صفقة في هذا الشأن يتم طرحها للنقاش داخل الحكومة، بحسب ما ذكره موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

وبحسب قول غماليل، فإن إسرائيل ستنشئ بنية تحتية لسلطة بديلة عن حركة حماس في غزة، قريبًا، لكنها لم توضح مزيدا من التفاصيل.

عودة الأسرى الإسرائيليين 

وأكدت غماليل أن تل أبيب تجري مفاوضات حاليا من أجل عودة الأسرى  لكن هناك تحديات، وأضافت: "أعتقد أن الخطاب الإعلامي قد ينتج عنه مخاطر".
 

وأردفت: "ما دام هناك أسرى فلا يمكن الانسحاب من القطاع"، متابعة: "لن نتسامح مع تعرض مواطنينا لرشقات صاروخية أو قذائف ولن نجعلهم عرضة للخطف أو اقتحام بيوتهم".

تدمير حركة حماس وإعادة الأسرى

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر 2023، لتدمير حركة حماس وإعادة الأسرى، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.

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غزة الليكود جيش الإحتلال الإسرائيلي حزب الليكود حماس

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