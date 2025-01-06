تعليق ناري من حماس على عملية قلقيلية بالضفة الغربية

علقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، في بيان اليوم الإثنين، على عملية قلقيلية بالضفة الغربية والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 آخرين.

حماس والجبهة الشعبية تشيدان بعملية قلقيلية

وقالت حركة حماس في بيانها: "عملية إطلاق النار شرق قلقيلية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية".

وأضافت حركة حماس في بيانها:" العملية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية".

حماس تدعو لتصعيد المقاومة بالضفة الغربية

ودعت حماس لتصعيد المقاومة ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في جميع المناطق داخل أرضنا المحتلة.

وفي السياق ذاته علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على العملية قائلة:"نشيد بالعملية البطولية قرب قلقيلية ونؤكد أن المقاومة تثبت قدرتها على اختراق إجراءات الاحتلال".

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