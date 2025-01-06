الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

تعليق ناري من حماس على عملية قلقيلية بالضفة الغربية

شرطة الاحتلال الإسرائيلي،
شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

 علقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، في بيان اليوم الإثنين، على عملية قلقيلية بالضفة الغربية والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 آخرين.

 

حماس والجبهة الشعبية تشيدان بعملية قلقيلية

 وقالت حركة حماس في بيانها: "عملية إطلاق النار شرق قلقيلية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية".

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قوات جيش الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

وأضافت حركة حماس في بيانها:" العملية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية".

 

حماس تدعو لتصعيد المقاومة بالضفة الغربية 

 ودعت حماس لتصعيد المقاومة ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في جميع المناطق داخل أرضنا المحتلة.

وفي السياق ذاته علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على العملية قائلة:"نشيد بالعملية البطولية قرب قلقيلية ونؤكد أن المقاومة تثبت قدرتها على اختراق إجراءات الاحتلال".

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حماس المقاومة الفلسطينية عملية قلقيلية الضفة الغربية فلسطين

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ارتفاع حصيلة عملية قلقيلية بالضفة الغربية إلى 3 قتلى و9 مصابين