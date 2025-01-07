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خارج الحدود

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين في مواجهات مع المقاومة شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

لقي جنديان إسرائيليان حتفهما وأصيب اثنان آخران بجراح خطيرة خلال قتال في شمال قطاع غزة أمس الإثنين، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن أحد الجنديين القتيلين يدعى الكابتن إيتان يسرائيل شيكنازي (24 عامًا)، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 932 في لواء ناحال، من مستوطنة عيلي شمال شرق محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال إنه سيتم الكشف لاحقا عن اسم الجندي الثاني المقتول.

وأضاف  أن جنديين آخرين من الكتيبة 932 أصيبا بجراح خطيرة في نفس الحادث الذي وقع في بيت حانون شمال قطاع غزة.

 

سلسلة عمليات إضافية في الضفة الغربية

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي،  بأن بنيامين نتنياهو صادق على سلسلة من العمليات الإضافية في الضفة الغربية.

وذكر مكتب نتنياهو، على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس جلسة تقييم للوضع في الضفة الغربية بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين آخرين".

ووفق البيان: "صادق رئيس الوزراء  على سلسلة من العمليات الدفاعية والهجومية الإضافية في الضفة الغربية".

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قطاع غزة محافظة رام الله البيرة الضفة الغربية بيت حانون

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