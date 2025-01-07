100 مليون صحة تشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد بالإسماعيلية (صور)

شاركت فِرق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة وفريق التواصل المجتمعي، التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية في التأمين الطبي، لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بكنائس وكاتدرائيات محافظة الإسماعيلية.

صحة الإسماعيلية تقدم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد

من جانبها هنأت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، الأخوة الأقباط بكنيسة الأنبا بيشوى بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جانب من خطة التأمين،فيتو

جانب من خطة التأمين،فيتو

توفير الخدمات الطبية والعلاجية

وأكدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية حرص مديرية الصحة على توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ومرتادي كنيسة الأنبا بيشوي وكنيسة المستقبل، خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

جانب من خطة التأمين،فيتو

جانب من خطة التأمين،فيتو

عقد مسابقات في المعلومات الصحية

ومن جهة نظمت فريق التواصل المجتمعي برئاسة الدكتورة جيهان سامي مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية في مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، مسابقات عن المعلومات الصحية العامة للأطفال وتم تقديم الهدايا والحلوى للأطفال الفائزين.

جانب من خطة التأمين،فيتو

جانب من خطة التأمين،فيتو

تنفيذ خطة وزارة الصحة لتأمين احتفالات عيد الميلاد

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة التأمين الطبي بالمحافظة خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مع متابعة مباشرة من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية؛ للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتشار الفِرق الطبية بجميع أنحاء المحافظة لوصول الخدمة لجميع المواطنين.

جانب من خطة التأمين،فيتو

جانب من خطة التأمين،فيتو

جانب من خطة التأمين،فيتو

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظة بكافة المديريات الخدمية استعدادًا لأعياد الأخوة الأقباط.



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