الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

100 مليون صحة تشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد بالإسماعيلية (صور)

جانب من المسابقات
جانب من المسابقات الصحية،فيتو

شاركت فِرق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة وفريق التواصل المجتمعي، التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية في التأمين الطبي، لاحتفالات عيد الميلاد المجيد  بكنائس وكاتدرائيات محافظة الإسماعيلية.  

أوقاف الأسماعيلية تواصل إقامة الدروس العلمية والمقارئ بالمساجد  (صور)

فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم تتألق على مسرح ثقافة الإسماعيلية (صور)

صحة الإسماعيلية تقدم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد 

 

من جانبها هنأت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، الأخوة الأقباط بكنيسة الأنبا بيشوى بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

جانب من خطة التأمين،فيتو
جانب من خطة التأمين،فيتو
جانب من خطة التأمين،فيتو
جانب من خطة التأمين،فيتو

توفير الخدمات الطبية والعلاجية 

وأكدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية  حرص مديرية الصحة على توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ومرتادي كنيسة الأنبا بيشوي وكنيسة المستقبل، خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد. 

جانب من خطة التأمين،فيتو
جانب من خطة التأمين،فيتو
جانب من خطة التأمين،فيتو
جانب من خطة التأمين،فيتو

عقد مسابقات في المعلومات الصحية 

ومن جهة نظمت فريق التواصل المجتمعي برئاسة الدكتورة جيهان سامي مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية في مديرية الصحة في  محافظة الإسماعيلية، مسابقات عن المعلومات الصحية العامة للأطفال وتم تقديم الهدايا والحلوى للأطفال الفائزين.  

جانب من خطة التأمين،فيتو
جانب من خطة التأمين،فيتو
جانب من خطة التأمين،فيتو
جانب من خطة التأمين،فيتو

تنفيذ خطة وزارة الصحة لتأمين احتفالات عيد الميلاد 

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة التأمين الطبي بالمحافظة خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مع متابعة مباشرة من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية؛ للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتشار الفِرق الطبية بجميع أنحاء المحافظة لوصول الخدمة لجميع المواطنين. 

جانب من خطة التأمين،فيتو
جانب من خطة التأمين،فيتو
جانب من خطة التأمين،فيتو
جانب من خطة التأمين،فيتو
جانب من خطة التأمين،فيتو
جانب من خطة التأمين،فيتو

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظة بكافة المديريات الخدمية استعدادًا لأعياد الأخوة الأقباط. 
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية صحة الاسماعيلية عيد الميلاد احتفالات عيد الميلاد بالإسماعيلية فرق 100 مليون صحة كنائس الاسماعيلية

مواد متعلقة

أوقاف الأسماعيلية تواصل إقامة الدروس العلمية والمقارئ بالمساجد  (صور)

فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم تتألق على مسرح ثقافة الإسماعيلية (صور)

تحرير 38 مخالفة تموينية لعدد من المحال والمخابز في محافظة الإسماعيلية(صور)

ضبط كميات من الأسمدة والمبيدات الزراعية المحظور تداولها بالإسماعيلية
ads

الأكثر قراءة

يحمل سلاحا ملطخا بالدماء وفي حالة عدم اتزان، كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل غموض جريمة مصر الجديدة

الأهلي يستقر على قيد علي معلول في قائمته

بينها منع أسماء الفنانين المستعارة، دولة عربية تصدر 3 قرارات عاجلة لشركات الإنتاج

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

هل يصطدم عبد السند يمامة بالهيئة العليا للوفد بسبب فصل السيد البدوي؟

صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة

بعد رحيله، معلومات لا تعرفها عن الفريق جلال هريدي

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة المؤجلة

منوعات

المزيد

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

فرنسا تحيي الذكرى العاشرة للهجوم على مجلة شارلي إيبدو

أنا مش بعض، موقف محرج لـ هاريس على يد زوج عضوة بالشيوخ الجمهوري (فيديو)

حدث تاريخي، رويال رامبل 2026 لأول مرة في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الثلاثاء، عيار 18 يسجل هذا السعر

تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

المزيد

انفوجراف

5 محطات فى حياة الفريق جلال الهريدي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة قريبًا

معنى غواش، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة الأعراف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية