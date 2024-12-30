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صحة الإسماعيلية تنظم قافلة طبية لأهالي مدينة المستقبل

جانب من القوافل،فيتو
جانب من القوافل،فيتو

تنظم مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، قافلة طبية، بمدينة المستقبل، وذلك اليوم الاثنين، بمقر مدرسة المستقبل الابتدائية بجوار المطافئ والوحدة المحلية للجنة خدمات المستقبل.  

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أبرز تخصصات القافلة 

وتضم القافلة التي تنظمها مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، عدة تخصصات طبية مختلفة وهي، عيادة الباطنة، الأطفال، جراحة عامة، جراحة مسالك، أسنان، رمد، تنظيم أسرة، النساء، عظام، وجلدية.  

 

توافر خدمة التحاليل والأدوية 

كما تضم القافلة التي تنظمها مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية معمل لتحاليل الدم والطفيليات وجهاز للأشعة وندوات للتثقيف صحي، بالإضافة إلى توفير الأدوية بالصيدلية المتنقلة.
 

تطوير ورفع كافة مدينة المستقبل 

وكان قد وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظة الإسماعيلية، بتطوير ورفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة لأهالي مدينة المستقبل في كافة النواحي الحياتية، وذلك في إطار تطبيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تهدف إلى تنمية الإنسان في كافة الجوانب الحياتية. 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمناطق النائية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالاهتمام بأهالي مدينة المستقبل من خلال توجيه الفرق الطبية المتخصصة والعيادات المتنقلة لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المدينة. 
 

 

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