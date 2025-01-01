وكيل صحة الإسماعيلية تقود حملة للتفتيش على 9 منشآت غذائية (صور)

إعدام 65 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 67 محضر مخالفات في حملة على المنشآت الغذائية بالإسماعيلية

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن المديرية تكثف حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق، وذلك وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي خلال فترة الأعياد والاحتفالات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

حملات للرقابة على المنشآت الغذائية

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية أن إدارة مراقبة الأغذية، شنت حملة على بعض المنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

المستهدف من الحملة

وأوضحت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية أن الحملة استهدفت المحال التجارية كما قامت بالمرور على 9 منشآت غذائية تشمل محال حلوى، محال أسماك، كافيهات، مطاعم، وتم سحب عينات متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

نتائج الحملات التي تم شنها

وأسفرت الحملة عن إعدام 65 كيلو من السلع منتهية الصلاحية، وتحرير إجمالي 67 محضر مخالفات، تنقسم إلى 60 محضر جنحة صحية، و7 محاضر نظافة، وتوصية بالغلق لعدد 3 منشآت تنوعت بين منشأة لعدم وجود رخصة، ومنشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة ومنشأة لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفات التي تم رصدها وعدم وجود الاشتراطات الصحية الواجب توافرها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

تمت الحملة تحت إشراف مدير إدارة الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة الأغذية وبمعرفة مسئولي مراقبة الأغذية بإدارة الإسماعيلية الصحية.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.



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