الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعدام 65  كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 67 محضر مخالفات في حملة على المنشآت الغذائية بالإسماعيلية

وكيل صحة الإسماعيلية تقود حملة للتفتيش على 9 منشآت غذائية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن المديرية تكثف حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق، وذلك وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي خلال فترة الأعياد والاحتفالات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية. 

محافظ الإسماعيلية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع انتظام الدراسة في مدرسة تمريض المستقبل (صور)

حملات للرقابة على المنشآت الغذائية 

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية أن إدارة مراقبة الأغذية، شنت حملة على بعض المنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. 

 

جانب من الحملات،فيتو 
جانب من الحملات،فيتو 
جانب من الحملات،فيتو 
جانب من الحملات،فيتو 

المستهدف من الحملة 

وأوضحت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية  أن الحملة استهدفت المحال التجارية كما قامت بالمرور على 9 منشآت غذائية تشمل محال حلوى، محال أسماك، كافيهات، مطاعم، وتم سحب عينات متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

جانب من الحملات،فيتو 
جانب من الحملات،فيتو 
جانب من الحملات،فيتو 
جانب من الحملات،فيتو 

نتائج الحملات التي تم شنها 

وأسفرت الحملة عن إعدام 65 كيلو من السلع منتهية الصلاحية، وتحرير إجمالي 67  محضر مخالفات، تنقسم إلى 60 محضر جنحة صحية، و7 محاضر نظافة، وتوصية بالغلق لعدد 3 منشآت تنوعت بين منشأة لعدم وجود رخصة، ومنشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة ومنشأة لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفات التي تم رصدها وعدم وجود الاشتراطات الصحية الواجب توافرها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 
 

جانب من الحملات،فيتو 
جانب من الحملات،فيتو 
جانب من الحملات،فيتو 
جانب من الحملات،فيتو 

تمت الحملة تحت إشراف مدير إدارة الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة الأغذية وبمعرفة مسئولي مراقبة الأغذية بإدارة الإسماعيلية الصحية.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحة الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية حملة رقابية المنشآت الغذائية بالإسماعيلية وكيل صحة الإسماعيلية

مواد متعلقة

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع انتظام الدراسة في مدرسة تمريض المستقبل (صور)

صحة الإسماعيلية تنظم قافلة طبية لأهالي مدينة المستقبل

وكيل صحة الإسماعيلية تقود حملة للتفتيش على 20 منشأة غذائية (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بالمحسمة (صور)
ads

الأكثر قراءة

حسام موافي: الجواز مقاسات ومينفعش الدكتورة تتجوز ابن البواب(فيديو)

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة

النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، مدبولي يرد على السؤال الأبرز للمصريين

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

مدبولي يوضح موقف الحكومة من ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة

أسرة أول مولودة فى مصر 2025: شاركنا جميعا فى اختيار الاسم (فيديو)

منوعات

المزيد

البرق يقطع الكهرباء ويضرب واشنطن عشية رأس السنة

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

51 درجة تحت الصفر، تحذير من برد قارس في مدينة روسية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 1-1-2025

ارتفاع أسعار عبوة نيدو 25 جراما ونسكويك بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الاربعاء 1 يناير

إنستاباي تعلن عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي

المزيد

انفوجراف

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الزخرف وفضائلها وما ورد بشأنها

أسماء سورة الشورى وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة التحديات وحل المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية