الخميس 02 يناير 2025
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محافظات

فريق من صحة الإسماعيلية يجرى توعية للمواطنين حول الأمراض المعدية بأبوصوير (صور)

جانب من أعمال الفريق،فيتو
جانب من أعمال الفريق،فيتو

أجرى فريق من إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتورة مى سامى مدير الإدارة، زيارة ميدانية بنطاق إدارة أبو صوير الصحية لتوعية المواطنين حول الأمراض المعدية. 

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تشكيل فريق من إدارة الطب الوقائي  

 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي، أنه تم تشكيل فريق من إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية في الإسماعيلية وإدارة أبو صوير الصحية. 

جانب من أعمال الفريق،فيتو
جانب من أعمال الفريق،فيتو
جانب من أعمال الفريق،فيتو
جانب من أعمال الفريق،فيتو

أبرز أعضاء الفريق 

 

وضم للفريق مسئولى ومراقبى إدارات مكافحة الامراض المعدية في محافظة الإسماعيلية، الوبائيات والترصد،مراقبة الأغذية،صحة البيئة ؛للوقوف علي خطة الإصحاح البيئي بمدينة أبو صوير البلد، ومتابعة صحة الأطفال بالمدارس، والتأكد من سلامة مياه الشرب وتداول الأغذية ومطابقتها للاشتراطات الصحية. 

جانب من أعمال الفريق،فيتو
جانب من أعمال الفريق،فيتو
جانب من أعمال الفريق،فيتو
جانب من أعمال الفريق،فيتو

تكثيف المرور على المنازل والمنشآت التعليمية 

وأشارت مدير إدارة الطب الوقائى في محافظة الإسماعيلية،إلى قيام الفريق بالمرور على منازل المواطنين والمنشآت التعليمية ؛ لزيادة الوعي المجتمعى، بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز ممارسات النظافة العامة والتوعية بإستخدام مياه الشرب المتولدة من الشبكات العمومية لمحطة المياه ومطابقتها للاشتراطات الصحية لاستخدامات المواطنين من طعام وشراب للحفاظ على الصحة العامة. 

 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، بناء على توجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وفى إطار خطة الإصحاح البيئى والتوعية بالأمراض المعدية. 

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