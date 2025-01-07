فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم تتألق على مسرح ثقافة الإسماعيلية (صور)

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية احتفالات أعياد الميلاد بمشاركة فرقتي الإسماعيلية للآلات الشعبية، والسمسمية وفرقة القلوب البيضاء ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة والمعدومن قبل وزارة الثقافة.

عرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية

بدأت الاحتفالية بعرض فني لفرقة الاسماعيلية للالات الشعبية بقيادة احمد يحيي مولر، قدمت الفرقة مجموعة من الاغنيات علي انغام السمسمية منها نوح الحمام، اسماعيلية ياللي هواكي، وراك وراك، مصر العظيمة بشعبها.

جانب من العرض،فيتو

جانب من العرض،فيتو

جانب من العرض،فيتو

إقامة مجموعة من الاستعراضات

كما قدمت فرقة القلوب البيضاء لذوى الهمم بالإسماعيلية مجموعة من الاستعراضات منها اغنيات ابويا وصاني، احنا الصعايدة عشان لازم نكون مع بعض، ايد لوحدها، تعالي نحلم، يا بلادى. تصميم استعراضات كابتن سامي البرنس، تدريب كابتن ابراهيم المصرى وكابتن سيد عادل.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

تكريم الفرقة واعضائها

كما كرمت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، بشهادات تقدير لجميع اعضاء الفرقة والمدربين لفوزهم في مسابقة المواهب الذهبية لذوى الهمم، واشراف اسلام البنا مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو





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