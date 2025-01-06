الإثنين 06 يناير 2025
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حوادث

براءة متهم من تهمة نشر أخبار كاذبة في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس ببراءة متهم من تهمة نشر أخبار كاذبة.

كانت محكمة أول درجة قضت بحبس م.ع 6 أشهر في القضية رقم  ١٠٢٨٣ لسنة ٢٠٢٤ جنح عين شمس.

كانت  النيابة العامة وجهت للمتهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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محكمة جنح مستأنف عين شمس نشر أخبار كاذبة أخبار كاذبة

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