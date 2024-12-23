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حوادث

تجديد حبس يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة 45 يوما

يحيى حسين عبد الهادي
يحيى حسين عبد الهادي

 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المهندس  يحيى حسين عبد الهادى بتهمة نشر أخبار كاذبة، 45 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية. 

ووجهت النيابة العامة إلى عبد الهادي البالغ من العمر (70 عاما) في القضية رقم ٣٩١٦ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكابه جريمة من جرائم  تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وكان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللهم ثورة"؛ ووجهت جهات التحقيق للمتهمين في القضية آنذاك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال "شهري يناير وفبراير" عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

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محكمة جنايات القاهرة المهندس يحيى حسين عبد الهادى يحيى حسين عبد الهادي النيابة العامة

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تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادى بتهمة نشر أخبار كاذبة

حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة

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