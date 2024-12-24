الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

بالأسماء، إخلاء سبيل 20 متهما بنشر أخبار كاذبة

النيابة العامة
النيابة العامة

 أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل 20 شخصا متهمين في نشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة. 

والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم: محمد منصور عبدالجليل، وليد عبدالمنعم، سيد سعد سيد إبراهيم، عصام إسماعيل عبدالهادي، أحمد حسن عبدالفتاح، أشرف محمد عامر، محمد إبراهيم عبده،  عرفان عبد الرؤوف المنسي، عبدالرحمن جابر رزق، حمادة السيد محمد، محمد عبدالسلام عبدالرحمن، علاء إبراهيم عبدالتواب، أحمد محمد حسين،  شيماء أحمد توفيق، عويس عبد المقصود محمد، سعيد عيد محمود، علي علي محمد علي، علي جمال محمد عمر، السيد حسن محمد الرفاعي، عايدة محمود عمر


كانت  النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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نشر أخبار كاذبة التحريض علي مؤسسات الدولة النيابة العامة

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