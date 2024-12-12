الخميس 12 ديسمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس سيد مشاغب بتهمة نشر أخبار كاذبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس  سيد مشاغب، كابو ألتراس وايت نايتس نادي الزمالك بتهمة نشر أخبار كاذبة 45 يومًا على ذمة التحقيق للمرة الثانية.
ونسبت النيابة لـ"مشاغب" اعتناقه أفكارًا تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، ووجوب القيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها واستهداف المنشآت العامة بهدف إشاعة الفوضى وتعطيل مؤسسات الدولة عن العمل وصولًا لإسقاطها.

وقالت النيابة في أمر الإحالة: إن مشاغب شكل هيكلًا تنظيميًّا لجماعته قائمًا على الخلايا العنقودية، تجنبًا للرصد الأمني، وتولى مسئولية وضع المخطط العام لعمل وإدارة حركة تلك الخلايا لتنفيذ أهدافها، بإنشاء جناح عسكري تحت مسمى "الكتيبة 101" من عناصر الألتراس وحركة "أحرار" وأسس 3 فرق أسماها (فرقة المراقبة، وفرقة التنفيذ، وفرقة التغطية عند الانصراف) والتي ضمت باقي المتهمين، وجند أعضاءها وأهلهم فكريًّا وصقلهم عقائديا بأفكارها بهدف تعريض المجتمع للخطر.

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محكمة جنايات القاهرة نشر أخبار كاذبة سيد مشاغب ألتراس وايت نايتس

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