الأحد 22 ديسمبر 2024
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حوادث

إحالة صاحبة شائعة قتل السيدات والاتجار في أعضائهن للمحاكمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة باحالة سيدة متهمة بنشر أخبارًا كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن للمحاكمة الجنائية. 

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا بعنوان "حادث دار السلام"، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها، ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم. 

وأسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام. 

وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستجوبت المتهمة -التي أنكرت ما نسب إليها من اتهام-، كما طالعت حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن نشر المتهمة للمنشور آنف البيان؛ فقررت النيابة العامة حبسها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، ثم أمرت بتقديمها إلى المحاكمة الجنائية. 

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النيابة العامة قتل السيدات أخبار ا كاذبة قسم شرطة البساتين

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