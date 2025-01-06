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هوكي الشرقية يجري تدريباته بوحدة الطب الرياضي استعدادا لبطولة أفريقيا

هوكي الشرقية, فيتو
هوكي الشرقية, فيتو

أجرى فريق هوكى الشرقية تمرينات اللياقة البدنية الخاصة باللاعبين بوحدة الطب الرياضي بمحافظة الشرقية اليوم الاثنين الموافق 6 يناير 2025 والتي تأتي في إطار استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة أفريقيا للهوكي 

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الدكتور حسين الحاوى مدير وحدة الطب الرياضى 

وقال الدكتور حمدى عبدالمجيد مرزوق رئيس نادى الشرقية الرياضي إن اللاعبين خاضوا التدريبات بصالة اللياقة البدنية بوحدة الطب الرياضي، حيث استقبل لاعبو الفريق الدكتور حسن الحاوي مدير وحدة الطب الرياضي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.

تفعيل وحدة الطب الرياضى 

ويأتي هذا في إطار تفعيل دور وحدة الطب الرياضي وتقديم كافة الخدمات التي تدعم الرياضيين من مختلف الرياضات فضلا عن دورها في تقديم خدمات الرعاية  الطبية اللازمة لتوفير كافة سبل الامان والرعاية الصحية من خلال متخصصين في مجال الطب الرياضي 

بطولة الدورى الممتاز 

وكان الشرقية للهوكى(رجال)  توج بطلا للدورة السداسية بعد التعادل مع فريق الطائرات في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورة السداسية لبطولة الدوري الممتاز فى مباراة ماراثونية شهدت قمة من المتعة والإثارة والندية.

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هوكى الشرقية بطلا بفارق ثلاث نقاط 

وقلب الشراقوة الطاولة علي فريق الطائرات بعد التأخر في النتيجة حتى نجح الشراقوة في تحقيق التعادل فى الدقائق الأخيرة بهدفين موكشا وهدف أحمد جمال ليرتفع رصيد الشراقوة إلى 13 نقطة ليتصدر قمة الدورة وينفرد بالصدارة ويتوج بالبطولة بشكل رسمى بفارق ثلاثة نقاط عن الطائرات وبذلك تأهل لبطولة إفريقيا للأندية بصفته بطل مصر الدوري العام.

 

 

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