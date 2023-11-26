الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

هوكي الشرقية، فيتو
هوكي الشرقية، فيتو

نجح فريق هوكي الشرقية في التتويج  ببطولة الأندية الأفريقية بعد الفوز على فريق ستيرن جاجور بطل كينيا بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية للبطولة.

وبذلك يصل الفريق إلي رقم قياسي صعب الوصول إليه حيث استطاع تحقيق اللقب  للمرة الـ27 في تاريخه في الفوز ببطولة الأندية الأفريقية للهوكي.

وأقيمت البطولة  بمدينة بلانتير بدولة ملاوي في الفترة من 18 إلى 26 نوفمبر الجاري.

وأحرز أهداف فريق الشرقية في المباراة النهائية اللاعبين  موكشا وحماده عاطف  ليحصل فريق هوكى الشرقية على لقب البطولة.

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هوكي الشرقية 

يعد فريق هوكي الشرقية الفريق الأقوي علي مستوي القارة في هذه الرياضة وأظهر العديد من اللاعبين الدوليين ليمثلوا مصر في المحافل الدولية وكذلك في الإحتراف الخارجي.

وقد نال فريق الشرقية في وقت سابق  في عام 1995 وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من رئاسة الجمهورية بسبب الإنجازات الكبيرة في تلك الرياضة.

 

الشرقية بطل افريقيا للهوكي، فيتو 

 اللجنة الأولمبية المصرية

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام  فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية

وزير الشباب والرياضة يهنئ فريق هوكي الشرقية باللقب الأفريقي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريق الهوكي بنادي الشرقية، بعد التتويج بالبطولة الأفريقية للأندية التي أقيمت في مالاوي، بعد الفوز على ستيرن جاجور بطل كينيا بنتيجة 4 / 2 فى المباراة النهائية.

وثمن الدكتور أشرف صبحي التألق اللافت لفريق الهوكي بنادي الشرقية، وفوزه بالبطولة الأفريقية للمرة السابعة والعشرين في تاريخه من أصل 33 بطولة، ليواصل تصدر عرش اللعبة بالقارة السمراء.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم كافة الاتحادات الرياضية، وتضع خطة كاملة من أجل أولمبياد باريس 2024، من أجل أن يتمكن أبطال مصر من المواصلة في تحقيق إنجازاتهم، لافتًا أن الدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائمًا وتساندهم وتقدم الدعم اللازم لهم، من أجل إعدادهم اعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات.

 

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الشرقية فريق هوكي الشرقية بطولة الأندية الإفريقية ستيرن جاجور اللجنة الأولمبية المصرية

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