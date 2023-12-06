محافظ الشرقية لأبطال أفريقيا في الهوكى: أنتم مصدر البهجة والسعادة (صور)

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي فريق هوكي الشرقية (رجال) بنادي الشرقية الرياضي، بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا لانتصار هم الكبير وتربعهم على عرش اللعبة أفريقيا.

وجاء ذلك بعد فوز الفريق ببطولة أفريقيا للأندية للمرة الـ 27 والتي أقيمت بمدينة بلانتير بدولة مالاوي في الفترة من 18 إلي 26 نوفمبر الماضي

وتم التكريم في الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتورحمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة.

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تكريم لاعبي فريق الشرقية للهوكي،فيتو

محافظ الشرقية يشدد علي أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين

أكد محافظ الشرقية علي أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيرًا إلي أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلي الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

تكريم لاعبي فريق الشرقية للهوكي،فيتو

وأشاد ممدوح غراب بالجهد المبذول من أعضاء الجهاز الفني والإداري والمدربين واللاعبين ومسؤولي الفريق ومجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي للوصول بالفريق لهذا المستوي المتقدم في التميز سواء على مستوي الجمهورية اوعلى مستوي القارة الافريقية، مؤكدا استمرار تقديم كافة اوجه الدعم لفريق الهوكي ليظل من أبرز العلامات المضيئة بمحافظة الشرقية.

تكريم ابطال افريقيا للهوكى

بينما تقدم الدكتورمحمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الإقليم لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته لكافة الأنشطه والمبادرات الشبابية.

وكذلك الدعم المستمر لنادي الشرقية الرياضي بأنشطته الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل على تذليل كافة العقبات للإرتقاء بالمنظومة الرياضية داخل أروقة النادي لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة ولتحقيق مزيدًا من الإنتصارات والبطولات في قطاع الرياضة.

تكريم لاعبي فريق الشرقية للهوكي،فيتو

أشاروكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة قدمت دعما ماليا لنادي الشرقية الرياضي بمبلغ مليون جنية وذلك لدعم رياضه الهوكي داخل النادي والأنشطة المختلفة، للإستمرار في حصد البطولات وتحقيق الإنجازات لإسعاد ابناء المحافظة.

كما حرص محافظ الشرقية على التقاط صورة تذكارية مع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي، وأهدى اللاعبون كأس البطولة لمحافظ الشرقية تقديرًا لدعمه ومساندته للفريق لتحقيق الانتصارات معربين عن سعادتهم بتواجدهم اليوم لتكريمهم لمواصلة الحفاظ على البطولة وتحقيق مزيدا من الإنجازات في قطاع الرياضة.

تكريم لاعبي فريق الشرقية للهوكي،فيتو

وفي نهاية الإحتفالية أهدى وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس نادي الشرقية درعًا تذكاريًا وميدالية البطولة لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم لقطاع الرياضة ومساندته لفريق الهوكي مقدمين له الشكروالتقدير.

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