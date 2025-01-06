الإثنين 06 يناير 2025
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ثقافة وفنون

خالد عبد الرحمن يحيي حفلا في موسم الرياض 10 يناير

خالد عبد الرحمن،
خالد عبد الرحمن، فيتو

 يحيي الفنان السعودي خالد عبد الرحمن حفلا في  موسم الرياض يوم 10 يناير الجاري.

ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة الرياض، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

 

حفلات موسم الرياض

 ويقدم موسم الرياض في نسخته الخامسة عدد من الحفلات خلال هذه الفترة كان آخرها حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والمطربة نوال الكويتية، والمطرب السعودي راشد الفارس، والعراقي ماجد المهندس وغيرها من الحفلات.

 

حفل نانسي عجرم

 وكان من أبرز الحفلات التي شهدها موسم الرياض مؤخرا حفل  عجرم، التي غنت خلاله باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وآخرها “تيجي ننبسط” والتي تفاعل معها الجمهور السعودي بحرارة.

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خالد عبد الرحمن الفنان السعودي خالد عبد الرحمن موسم الرياض السعودية

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