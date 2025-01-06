أبصر نورا عظيما

بفرحٍ عظيم وبقلوب ممتلئة بالسلام والمحبة، نرسل أطيب التهاني لكل أحبائنا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي أتى ليضيء ظلمة العالم ويمنحنا رجاءً لا ينتهي وحياةً أبدية.

في هذا العيد المبارك، نتأمل في سر التجسد الإلهي الذي أدهش السماء والأرض. لقد صار الكلمة جسدًا وحلَّ بيننا، ليكشف لنا عن محبته الفائقة التي لا تُحد، وليفتح لنا باب المصالحة بين السماء والأرض. إنه عيد السلام والفرح، حيث جاء المسيح لينقذنا من عبودية الخطية ويجعلنا أبناء لله.

في هذه المناسبة العظيمة، نرفع قلوبنا بالشكر لله الذي أرسل ابنه الوحيد ليكون نورًا للعالم. نتذكر كلمات الإنجيل: "الشَّعْبُ السَّالِكُ فِي الظُّلْمَةِ أَبْصَرَ نُورًا عَظِيمًا" (إشعياء 9: 2). نعم، لقد أشرق هذا النور علينا، معلنًا أن الله معنا، ومانحًا إيانا سلامًا يتخطى كل حدود الفهم البشري.

نطلب من طفل المذود أن يملأ حياتنا بفرح الميلاد الحقيقي، ذلك الفرح الذي لا يعتمد على الظروف بل ينبع من الإحساس العميق بحضوره معنا. نسأله أن يبارك بيوتنا، وأعمالنا، وأيامنا، وأن يجعل قلوبنا هياكل مقدسة له، تعكس نوره ومحبته للآخرين.

وليكن هذا العيد فرصة جديدة للتقرب من الله، للتأمل في محبته العظيمة، ولتجديد العهد معه بالسير في طريق البر الذي أعده لنا. كما ندعوه أن يمنحنا القوة لنكون رسلًا لسلامه ومحبةً حية لمن حولنا.

وفي زحمة أعياد الميلاد، فلنتذكر أن المعنى الحقيقي لهذا العيد ليس في الزينة والهدايا، بل في الاحتفال بحب الله الذي ظهر في صورة طفل صغير، ليغير العالم ويرفع البشرية إلى كمالها.

كل عام وأنتم جميعًا في ملء النعمة والبركة، متمتعين بحضور المسيح في قلوبكم، مضيئين بمجد ميلاده، متوحدين بروح السلام والمحبة. فلنردد مع الملائكة: "المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة!"

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