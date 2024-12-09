كان هناك شاب يدعى مراد، شُهِد له بالتقوى والالتزام، لكنه عاش حياة مستقرة بلا اضطرابات، ولم يعرف معنى الألم الحقيقي، كان دائمًا يشكر الله على نعمه، لكنه لم يفهم بعد عمق محبته أو قوة يده.

وفي يوم من الأيام، تبدّلت حياته. تعرض مراد لظروف قاسية: فقد عمله الذي كان يُعيل به أسرته، وتعرض ابنه الصغير لحادث تطلب علاجًا باهظًا. في تلك اللحظة، شعر مراد بأن الحياة تنهار أمام عينيه. سأل الله مرارًا: لماذا يحدث هذا لي؟ هل تركتني يا رب؟

وبينما كان مراد غارقًا في ألمه، قرأ الآية: "بِسَمْعِ الأُذُنِ سَمِعْتُ عَنْكَ، أَمَّا الآنَ فَقَدْ رَأَتْكَ عَيْنِي." توقف عندها وتأمل. قال لنفسه: يا رب، ربما لم أفهمك حقًا. سمعت عن قوتك، لكني لم أختبرها. إن كان الألم هو السبيل لرؤيتك بوضوح، فأنا مستعد أن أتعلم من خلاله.

بدأ مراد يصلي بشكل مختلف. لم يطلب فقط النجاة من التجربة، بل طلب أن يرى يد الله بوضوح في وسطها. مع مرور الأيام، حدثت أمور لا يستطيع أن يفسرها سوى بالإيمان: وجد وظيفة جديدة غير متوقعة، وبدأ ابنه يتعافى تدريجيًا. لكن الأهم من ذلك كله، هو أن قلبه تغيّر. أصبح يثق بالله بشكل أعمق، ويرى معاناته كجسر يقوده نحو معرفة الله الحقيقية.

لدرجة جعلته ذات مرة عندما قابل صديقه، قال مراد له: كنت أعيش كمن يسمع عن الله من بعيد، لكن عندما مررت بالنار، رأيت مجده بعيني. الألم ليس لعنة، بل هو طريق لنرى الله بطريقة لم نرها من قبل.

الله يستخدم التجارب والآلام ليكشف لنا ذاته، ويُعمِّق علاقتنا به. نحن غالبًا ما نعرف عنه من خلال الآخرين أو من خلال بركات الحياة، لكن في لحظات الألم نراه بوضوح.

لا تخف من التجارب، فهي ليست علامة على غياب الله، بل هي دعوة لرؤيته عن قرب. الألم قد يكون صعبًا، لكنه يُنتج فينا رؤية جديدة ليد الله وقوته. كما اختبر أيوب، قد نسمع عنه بأذاننا، لكن التجارب تجعلنا نراه بعيوننا وقلوبنا.

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