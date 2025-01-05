مكنتش أتخيل إن يوم زي ده هيبقى نقطة تحول في حياتي. كل حاجة كانت ماشية عكس اللي أنا عايزه، ولما وصلت لأقصى نقطة يأس، ربنا أظهر قوته وجبروته بشكل مدهش.

كنت شغال في شركة صغيرة، ودي كانت أول وظيفة ليا بعد تخرجي. الظروف مكانتش سهلة، والشغل كان ضاغط جدًا. الشهر اللي فات حصلت مشاكل كتير، والمدير قرر يعمل تقييم لكل الفريق. كنت حاسس إن موقفي في خطر، لأن الإنتاجية بتاعتي قلت بسبب التعب والضغط. وفي اليوم اللي كان المفروض أتقيم فيه، فجأة اتصلت بي زوجتى وقالت: نادر، بابا تعبان جدًا.

والدها كان زي أبويا بالظبط، ودي مكانتش أول مرة يتعب، بس صوتها كان مرعوب. سبت كل حاجة وجريت على المستشفى. الدكتور قال إن الحالة خطيرة ولازم عملية فورًا. المشكلة؟ التكاليف كانت ضخمة جدًا، وأنا كان معايا بالكاد تمن الأدوية. بصيت لمراتي، لقيت دموعها مغرقة وشها، وقلبها بيتقطع على أبوها. حاولت أهدّيها وأنا من جوايا منهار.

طلعت من أوضة المستشفى، وقفت في الممر الفاضي وبكيت: يا رب، مفيش أي حاجة أقدر أعملها. إنت بس اللي قادر. رفعت عيني للسما، وكنت متأكد إن ربنا شايفني.

وأنا واقف، جاتلي مكالمة من رقمي القديم اللي كنت نسيته من سنين. استغربت، فتحت الخط، لقيت صوت صديقي القديم أيمن بيقول: نادر، لقيت رقمك بالصدفة. وحبيت أطمن عليك. بالمناسبة، لسه محتاج فلوس؟ فاكر السلفة اللي طلبتها زمان؟ أنا فاكرك دايمًا، ولسه معايا المبلغ اللي وعدتك بيه.

صعقت. قلتله: إنت بتتكلم جد؟ رد بكل ثقة: أكيد، هبعتهم على حسابك حالًا. نزلت دموعي وأنا بشكره، وحسيت إن ربنا كان بيرتب كل حاجة من الأول. الفلوس وصلت في وقتها، والعملية تمت بنجاح. والد زوجتي خرج من العملية وعينيه مليانة حياة جديدة.

بعد أسبوعين، رجعت الشغل، وأنا متوقع أسوأ سيناريو، لكن حصل العكس. المدير قال: كنت بتابع كل اللي حصل معاك، وكنت عارف إنك قد المسؤولية حتى في أصعب الظروف. قررت أديك ترقية لأنك بتعرف تواجه التحديات بإيمان وصبر.

خرجت من مكتبه وعيني دمعت تاني. حسيت إن ربنا مش بس معايا، ده بيقود حياتي خطوة خطوة.. أوقات بنحس إن الدنيا مقفلة، لكن في اللحظة اللي بنسلم فيها أمورنا لربنا، بنشوف إيديه وهي بتشتغل لصالحنا. صدقوني، مهما كانت الظروف، ربنا موجود.

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