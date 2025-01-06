الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

ضبط متهم بإطلاق عيار ناري على شاب بشربين في الدقهلية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 تمكن رجال مباحث شربين في محافظة الدقهلية، من ضبط متهم بإطلاق عيار ناري على آخر في العقد الثاني من عمره بطلق خرطوش في الركبة اليمنى، بسبب علاقته بابنة عمه في رأس الخليج.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شاب بقرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين، في محافظة الدقهلية، بطلقة خرطوش، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شربين  لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شاب يدعى زياد ع.خ. 20 سنة، مقيم بقرية رأس الخليج، بطلق خرطوش بالركبة اليمنى، خلال مشاجرة مع آخر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم كان بصحبة نجل عم المصاب داخل توك توك في موقف السيارات في رأس الخليج مركز شربين بالدقهلية، وقام المجني عليه بالتدخل وانزال نجلة عمه من التوك توك الأمر الذي جعل المتهم متربصا بالمجني عليه واصابته بطلقة الخرطوش

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وتم نقل المصاب لمستشفى شربين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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