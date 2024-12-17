الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس شربين (صور)

جولة وكيل تعليم الدقهلية،
جولة وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

 أجرى اليوم الدكتور أشرف العربي مدير المديرية لمتابعة إدارة شربين التعليمية، للوقوف على انتظام العملية التعليمية بإدارة شربين التعليمية.

المدارس المستهدفة في زيارة وكيل تعليم الدقهلية

 وقام وكيل تعليم الدقهلية  بزيارة عدد من  مدارس مركز شربين في المحافظة وهي  :

-كفر الحطبة للتعليم الأساسي 
-المهندس نصر منصور تعليم أساسي.

 

 

قرارات وكيل تعليم الدقهلية في الجولة 

 وقد اطلع  مدير تعليم الدقهلية على نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم ووجه لبعض الأسئلة للطلاب في مادتي اللغة العربية والرياضيات للاطلاع علي مستوى تحصيلهم واستيعابهم للمناهج كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول و وجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية.

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