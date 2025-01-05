الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

المشدد 15 سنة لسائق توك توك متهم بقتل شخص بمنشأة ناصر

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سائق توك توك متهم بقتل آخر خلال مشاجرة نشبت بينهما في منطقة منشأة ناصر بالسجن المشددد 15 سنة. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر قام بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض مطواة على المجني عليه بسبب خلاف بينهما حول أجرة التوك توك قيادة المتهم.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية قد اقترنت بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان حاز المتهم بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أحرز المتهم سلاح ابيض مطواة قرن غزال بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

تلقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيل.

علي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم سائق توك توك وشخص بسبب خلافهما حول الاجرة قام علي اثرها الأول بطعن الأخير طعنات متفرقة فاسقطه غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة منشأة ناصر قسم شرطة منشأة ناصر

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