مقتل تاجر مواشٍ بسبب خلاف على شراء كلب في الدقهلية

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، متأثرًا بجروح وطعنات متفرقة بالجسم، جراء تعدي أب وأولاده عليه بالضرب بسلاح أبيض، بمدينة نبروه، في محافظة الدقهلية، لخلاف على شراء كلب.

مصرع تاجر مواش في نبروه

تلقى العقيد تامر يحيى مأمور مركز شرطة نبروه إشارة من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى “محمد إ” 25 سنة، تاجر مواشي، مصابًا بطعنات متفرقة في البطن والصدر وتوفى بعد ساعة من دخوله المستشفى متأثرًا بإصابته.

أب وأولاده وراء إنهاء حياة تاجر المواشي

وعلى الفور انتقل الرائد محمد صادق رئيس مباحث مركز شرطة نبروه وضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين تعدى كل من: "فتحى ط.ب" وأولاده" عمر، خالد، طلعت" بسلاح أبيض، وإصابته بعدة طعنات بالبطن والصدر، وذلك بسبب الخلاف على شراء كلب.

وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وصرحت النيابة بدفن الجثة.

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