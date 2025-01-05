محافظ سوهاج يتفقد موقف السيارات الجديد بحي الكوثر



قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها موقف سيارات الأجرة الجديد بحي الكوثر، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالموقف وإزالة أية معوقات، وذلك بحضور فريدة سلام رئيس حي الكوثر، ومسئولي المرور والمواقف.



وتفقد المحافظ الموقف الجديد والتقى عددا من المواطنين والسائقين، واستمع إلى مطالبهم، موجها بمد ساعات عمل السرفيس الداخلي لنقل الركاب حتى الساعة العاشرة مساء، بخطوط " الأبراج، الغابات، المرور، الموقف الجديد "، وذلك تيسيرا على المواطنين للوصول بسهولة ويسر إلى الموقف، بالإضافة إلى تكثيف حملات المرور لمنع تحميل الركاب خارج الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



ووجه " سراج " باستغلال المساحة الشاغرة بجوار الموقف لتوسعته، وتوفير سيارات أجرة إضافية لنقل ركاب مراكز " المراغة، وجهينة، وطما، وطهطا " لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية، وطلاب المعاهد، وسكان حي الكوثر.





وأوضح المحافظ أن نقل الموقف العشوائي إلى الموقع الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيُسهم في تقليل الازدحام المروري في المناطق المحيطة بالموقف العشوائي القديم، وتوفير بيئة أكثر أمانًا.

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