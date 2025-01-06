إحالة سائق متهم بدهس طالب في السلام للمحاكمة

أمرت نيابة السلام بإحالة سائق متهم بدهس طالب في شارع الزهراء، مما أسفر عن مصرعه للمحاكمة الجنائية.

مصرع طالب في حادث دهس بالسلام

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بشارع الزهراء بالسلام.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أثناء عبور طالب الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتركته وفرت هاربة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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