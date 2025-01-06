الإثنين 06 يناير 2025
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حوادث

تفاصيل مناظرة النيابة لجثة ضحية قطار الشرابية

حادث قطار
حادث قطار

كشفت مناظرة نيابة الشرابية لجثة فتاة لقيت مصرعها دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة غمرة، أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 23 سنة.

وبينت المناظرة أن جثة الفتاة تحولت إلى أشلاء وتم جمعها وإيداعها مشرحة زينهم تمهيدًا لتسليمها لذويها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بفتاة في منطقة غمرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 23 سنة  لم تنتبه للقطار أثناء عبورها خط السكة الحديد، فاصطدم بها مما أدى إلى مصرعها.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الشرابية منطقة غمرة غرفة عمليات النجدة النيابة العامة

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