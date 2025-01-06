تشريح جثة شخص عثر عليها بالطريق في الوراق

أمرت نيابة الوراق بتشريح جثة شخص مجهول الهوية عثر عليها بسوق البوهي بمنطقة الوراق، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



وكانت قوات الشرطة قد عثرت على جثة مجهولة الهوية ملقاة بسوق البوهي بدائرة قسم شرطة الوراق.



تلقى العميد محمد الجيار مأمور قسم شرطة الوراق إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بسوق البوهي بدائرة القسم في ظروف غامضة.



انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة لا تحمل أوراق تحقيق شخصية، مرجحًا أن تكون لشخص، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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