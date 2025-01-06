الإثنين 06 يناير 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار بالشرابية

حادث قطار
حادث قطار

صرحت  نيابة الشرابية بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة غمرة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات

تلقت  غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بفتاة في منطقة غمرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 23 سنة  لم تنتبه للقطار أثناء عبورها خط السكة الحديد، فاصطدم بها مما أدى إلى مصرعها.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الشرابية منطقة غمرة النيابة العامة

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