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دين ودنيا

حدث في 13 رمضان سنة 1364 هـ، وفاة مصطفى المراغي أصغر من تولى مشيخة الأزهر

الشيخ محمد مصطفى
الشيخ محمد مصطفى المراغي، فيتو

في مساء مثل هذا اليوم 13 رمضان من عام 1364 هـ، توفي الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الشريف.

وهو فضيلة العلامة محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغي، الإمام المصلح المجدد المستنير، رائد الإصلاح في الأزهر والقضاء الشرعي، صاحب فكرة إنشاء الجامعة الأزهريَّة. 

مولده

وُلِدَ الشيخ مصطفى المراغي في 7 ربيع الآخر 1298هـ، الموافق 9 مارس 1881م بمدينة “المراغة”، بمديريَّة جرجا (محافظة سوهاج حاليًّا) بصعيد مصر، وإليها يُنسب، وهو من أسرة عريقة، لها إسهامات جليلة في خدمة العلم والقضاء، تَوَارُثُت القضاء فيما بينهما خلفًا عن سلف؛ لذا كانت تُلقَّب بأسرة القاضي.

يعد الشيخ مصطفى المراغي أصغر من تولى مشيخة الأزهر الشريف، حيث كان عمره آنذاك ٤٧ عامًا.
وكان المراغي أيضًا أصغر من حصل على العالمية، عام ١٩٠٤، على يد أستاذه الإمام محمد عبده، الذي رشحه في السنة ذاتها للعمل في السودان، وهناك توثقت علاقته بحاكم السودان "الإنجليزي" دون أن يؤثر هذا على مهابة واستقلالية مهنة الشيخ، فقد عرف عن الشيخ المراغي الميل للاعتدال والنفور من العنف، والاستقلال في اتخاذ القرار.

قاضي القضاة

وفي السودان تولي المراغي منصب قاضي القضاة في السودان كان ذلك عام ١٩٠٨، وكان عمره آنذاك ٢٨ عامًا.
وحينما كان يشغل هذا المنصب اندلعت ثورة ١٩١٩.

المراغي مع مصطفى النحاس باشا، فيتو
المراغي مع مصطفى النحاس باشا، فيتو


وبعدعودته من السودان تنقل بين العديد من الوظائف فشغل رئيس التفتيش الشرعي بوزارة الحقانية "العدل"، ثم رئيس محكمة مصرالابتدائية الشرعية ثم عضو محكمة مصر الابتدائية الشرعية، ثم عضو المحكمة العليا الشرعية، ثم رئيس لها. 

كما تولى مشيخة الأزهر في وزارتي النحاس ومحمد محمود، وكان عمره في الوزارة الثانية ٤٧ عامًا، كما تولاها في إبريل  ١٩٣٥ بعد استقالة الشيخ محمد الظواهري، وبقي في منصبه هذا إلى أن توفي في 22 أغسطس 1945.

الصدام مع فؤاد وفاروق

وكان للمراغي مصادمات شهيرة ما بين الملك فؤاد والملك فاروق.
فقد فكر الملك فاروق فى إصدار فتوى من شيخ الأزهر، بأن يحرم على زوجته الملكة فريدة الزواج من آخر بعد طلاقها. 

 فتوجه الملك إلى الإمام المراغي قبيل وفاته يوم 22 أغسطس من عام 1945، وطلب منه الفتوى، لكن الشيخ رفض.

كما عارض أن يصدر ما يمنع فريدة من رؤية بناتها، حيث لا يتفق هذا ولا ذاك مع الشريعة الإسلامية.

وبينما كان الشيخ المراغى يرقد رقدته الأخيرة فى مستشفى المواساة بالإسكندرية، وما أن نطق فاروق بطلبه حتى استوى المريض المتهالك جالسا وسط الفراش غاضبا متعجبا، مجيبا: "أما الطلاق يا مولاى فلا أرضاه، وأما التحريم فلا أملكه. إن المراغى لا يستطيع أن يحرم ما أحل الله".

مصلح ديني ومفكر حر

قال عنه الكاتب الكبير رجاء النقاش: "المراغى كان مصلحا كبيرا ومفكرا دينيا حرا جريئا، ويحمل مشروعا كاملا لتطوير التعليم الدينى فى مصر والنهوض به، وتحرير العقل المصرى من الجمود والتقريب بين الشريعة الإسلامية واحتياجات العصر وهموم الناس الجديدة، التى لم تكن مألوفة عند الأجيال السابقة من المسلمين، وقد لجأ إلى الاعتدال والمهادنة أحيانا من أجل تحقيق مشروعه، ولكنه لم يرتكب خطأ جوهريا واحدا فى مسيرته الإصلاحية والعلمية والأخلاقية".

ويذكر الشيخ عبد المتعال الصعيدى فى كتابه "تاريخ الإصلاح فى الأزهر.. صفحات من الجهاد فى الإصلاح"، أن الفترة الأولى التى تولى فيها المراغى المشيخة، أعلنها كلمة صريحة أنه يريد فى الأزهر إصلاحا يقضى على كل أثر فيه للجمود، ويفتح باب الاجتهاد فى الدين والعلم، ويصير به إلى حياة جديدة تناسب هذا العصر، فقامت عليه قيامة أنصار الجمود فى الأزهر على قلتهم، وكانوا فى ذلك الصراع أعلى كلمة وأقوى دليلا.

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 وكان من سوء حظ الأزهر أن السلطان فؤاد لم يكن راضيا عن تولى المراغى منصب شيخ الأزهر، فوقف ضد تنفيذ ذلك الإصلاح، وأبدى فيه رأيا حمل المراغى على الاستقالة، فتولى بعده الشيخ محمد الأحمدى الظواهري، الذى قامت ثورة ضده لفصله 70 عالما من وظائفهم، فاستقال وعاد المراغي".

وفاته

تُوفي رحمه الله مساء الثلاثاء 21 أغسطس 1945م، الموافق 13 رمضان 1364م، وشُيِّعَ إلى مثواه الأخير، في جنازةٍ مهيبة، وحزن عليه العامَّة والخاصَّة.

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الشيخ محمد مصطفى المراغي محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر الشريف السودان وزارة الحقانية العدل مدينة “المراغة” جرجا

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