6 طرق للتخلص من الغازات أثناء الحمل

تعد الغازات من الأعراض الشائعة للحمل، حيث يمر الجسم بالعديد من التغييرات أثناء الحمل، وتكون الغازات هي نتيجة غير مريحة لبعض العمليات الجسدية الطبيعية جدًا، كما تقول الدكتورة شيريل روس، أخصائية أمراض النساء والتوليد وخبيرة صحة المرأة لموقع “Healthline” الطبي.

ويعد هرمون البروجسترون أحد الأسباب الرئيسية لـ زيادة الغازات أثناء الحمل، فمع إنتاج الجسم لمزيد من البروجسترون لدعم الحمل، يعمل البروجسترون على استرخاء العضلات في الجسم.

ويشمل ذلك عضلات الأمعاء، وتعني عضلات الأمعاء البطيئة الحركة أن عملية الهضم لدى السيدة تتباطأ، وهذا يسمح للغازات بالتراكم، مما يؤدي بدوره إلى الانتفاخ والتجشؤ وانتفاخ البطن.

وبمجرد أن تتقدم السيدة في الحمل، فإن الضغط المتزايد من الرحم المتنامي على تجويف البطن يمكن أن يبطئ عملية الهضم، مما يؤدي إلى المزيد من الغازات.

يمكن أن تساهم بعض الأطعمة أيضًا في الغازات، ويمكن أن تسبب الفيتامينات قبل الولادة (خاصة عنصر الحديد) الإمساك، مما يؤدي إلى المزيد من الغازات.

6 طرق لتخفيف الغازات أثناء الحمل

ترجع هذه الغازات المزعجة والمؤلمة أحيانًا إلى الإمساك بشكل عام، ويمكن أن تزداد سوءًا مع تقدم الحمل.

وتوجد عدة أشياء مختلفة يمكن القيام بها لمكافحة الغازات، كلما كنت أكثر ثباتًا مع هذه التغييرات في نمط الحياة، كلما كانت النتائج التي من المرجح أن تراها أفضل.

شرب الكثير من السوائل

الماء هو أفضل وسيلة للنخلص من الغازات ومحاربة الإمساك، استهدفي تناول ثمانية إلى عشرة أكواب (8 أونصات) كل يوم، ولكن السوائل الأخرى مهمة أيضًا.

إذا كانت الغازات تسبب الألم أو الانتفاخ الشديد، فقد تكون السيدة مصابة بمتلازمة القولون العصبي (IBS)، وفي هذه الحالة يجب التأكد من أن أي عصير تشربه يحتوي على نسبة منخفضة من أنواع معينة من الغازات والسكريات المسببة للانتفاخ والتي تسمى FODMAPs.

يعتبر عصير التوت البري والعنب والأناناس والبرتقال من العصائر منخفضة الفودماب.

تأكد من مراقبة تناول السكر عند شرب العصائر والمشروبات الغازية، خاصة إذا كانت معرضًا لخطر متزايد للإصابة بسكري الحمل.

كما أن العديد من أنواع المشروبات الغازية يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الغازات.

التحرك

يجب أن يكون النشاط البدني والتمارين جزءًا من الروتين اليومي للسيدة الحامل، إذا لم تتمكن من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أضيفي المشي اليومي إلى الروتين، وحاولي المشي أو ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

لا تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على اللياقة البدنية والعاطفية فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تساعد في منع الإمساك وتسريع عملية الهضم.

اختبار النظام الغذائي

تقول الدكتورة شيريل روس أنه من المهم محاولة إزالة الأطعمة المحتملة المسببة للغازات من النظام الغذائي واحدة تلو الأخرى، حتى تتحسن أعراض الغازات.

وتوصى بمواصلة تناول نظام غذائي متوازن أثناء اتباع أي شكل من أشكال نظام الاستبعاد الغذائي، مؤكدة أن زيادة الوزن ضرورية لمعظم حالات الحمل، لذلك من المهم تجنب الأنظمة الغذائية المقيدة.

بهذه الطريقة، ستستبعدين فقط الأطعمة التي تساهم في المشكلة، وتكون براعم بروكسل والملفوف والبروكلي والقمح والبطاطس هي من الأسباب الشائعة للغازات.

تناول الألياف

العديد من الأطعمة التي تزيد من الغازات سوءًا على المدى القصير يمكن أن تساعد في الواقع في إدارة الإمساك.

فتعمل الألياف على جلب الماء إلى الأمعاء، مما يؤدي إلى تليين البراز والسماح له بالخروج بسهولة أكبر.

حاول تضمين 25 إلى 30 جرامًا من الأطعمة الغنية بالألياف في النظام الغذائي للمساعدة في تخفيف مخاوف الغازات.

إن العديد من الفواكه، مثل البرقوق والتين والموز، والخضراوات وكذلك الحبوب الكاملة مثل الشوفان ودقيق الكتان، كلها معززات جيدة للألياف يجب أخذها في الاعتبار.

مكملات الألياف

إذا لم تكن السيدة من محبي الأطعمة الغنية بالألياف، أو كانت تبحث عن بديل سريع وسهل، فيمكن سؤال الطبيب عما إذا كان مكمل الألياف، مثل السيليوم، أو ميثيل سلولوز، أو بولي إيثيلين جلايكول 3350 قد يكون مفيدًا.

الملينات

يعمل عقار دوكوسات، وهو ملين لطيف للبراز، على ترطيب البراز، مما يسمح بمرور أسهل وأكثر انتظامًا، لا يجب تناول عقار دوكوسات إلا إذا كانت السيدة تعاني من الإمساك أو كثرة الغازات.

تشجع روس النساء على تناول 50 إلى 100 مجم من عقار دوكوسات مرتين يوميًا طوال فترة الحمل.

من المهم تجنب أي ملينات منشطة، مثل السينوسيدات، حيث يمكن أن تسبب مضاعفات أثناء الحمل.

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