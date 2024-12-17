ضبط 6 أطنان أرز منتهي الصلاحية خلال حملة بأسيوط

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم تحرير 703 محاضر تموينية، وضبط تصرف في كمية تزيد عن 16 ألف لتر سولار وتجميع 2230 باكو شاي بدون فواتير، وذلك خلال عدة حملات تموينية بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز، على مدار 5 أيام بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية (التموين - الوحدات المحلية - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك - الأجهزة الرقابية).

تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمحاربة الاحتكار

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

تحرير 703 محاضر تموينية للمخابز البلدية والأسواق

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز والأحياء، وذلك في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط التلاعب في الأسعار وأسفرت الحملات على مدار 5 أيام على تحرير 703 محاضر تموينية للمخابز البلدية والأسواق منهم 136 محضرا في مجال الأسواق.

ضبط 6 أطنان و100 كيلو أرز منتهي الصلاحية

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم ضبط 6 أطنان و100 كيلو أرز منتهي الصلاحية وضبط طن و400 كيلو سكر بدون فواتير وضبط مخزن غير مرخص بداخله أدوية بدون فواتير، وأخرى خاصة بوزارة الصحة وتحرير محضرين تصرف 16 طن سولار وضبط 172 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 300 قطعه شيكولاتة منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 63 كرتونة زيت تمويني منتهية الصلاحية و300 زجاجة زيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي و42 جركن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي وضبط 6 شكائر أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة، وضبط منشأة بدون ترخيص بداخلها 11 ميزان مكتب وضبط تجميع 2230 باكو شاى بدون فواتير و38 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء وبالإضافة إلى بويات منتهية الصلاحية وتحرير 20 محضر غلق تجار تموينيين و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقرارات التموينية و8 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر و7 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار اسطوانات بوتاجاز و9 محاضر مزاولة منشأة بدون ترخيص وتحرير 64 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية أما في مجال المخابز البلدية فقد تم تحرير 567 محضرا متنوعا مابين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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