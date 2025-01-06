الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ الأقباط والبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

بعث اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعرب خلالها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة السعيدة وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار. 

 

وأكد محافظ أسيوط خلال تهنئته علي أهمية تلك المناسبة العظيمة داعيا الله أن يحفظ الله مصرنا الغالية وينعم عليها بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار.

 

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة بعيد الميلاد المجيد 

 

كما بعث محافظ أسيوط، برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

 

عيد الميلاد المجيد، الأقباط ينتظرون السيسي غدا.. و11 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية لترسيخ مبدأ المواطنة والتأكيد على روح الوحدة.. وخلق التلاحم الوطني بين المسلمين والمسيحيين

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

كما تقدم محافظ أسيوط اليوم الإثنين بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط بأسيوط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعيًا المولى عز وجل أن تحيا مصر دائمًا بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقباط البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدكتور القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الكرازة المرقسية بابا الإسكندرية بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد قداسة البابا تواضروس محافظة اسيوط محافظ أسيوط

مواد متعلقة

قرى صغيرة وصلت للعالمية.. الورد اللى فتح فى ريف مصر.. العونة في أسيوط.. الرمان المنفلوطى يغزو الأسواق العالمية.. الأسرة العونية تحول الرمان لـ8 منتجات لمنافسة أوروبا

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج حجر صخري من وجه رجل خمسينى (صور)

150 عارضا وتخفيضات تصل إلى 50 %، اليوم افتتاح سوق اليوم الواحد بأرض الملاعب بأسيوط (صور)

محافظ أسيوط يجري حركة محليات لضخ دماء جديدة والاستعانة بالكفاءات للنهوض بالجهاز التنفيذي

ديروط كلها في وداعها، جنازة مهيبة لـ"شريهان" ضحية ميكروباص أسيوط التي ضحت بنفسها لإنقاذ ابنتيها (فيديو)

العثور على جثة شريهان ضحية ميكروباص أسيوط بعد 10 أيام من البحث

محافظ أسيوط يوجه بصرف تعويضات عاجلة لأسر 13 شخصا لقوا مصرعهم في تصادم سيارتين

نيابة أسيوط تعاين حادث مصرع 13 شخصا وإصابة آخرين في تصادم تريلا بميكروباص
ads

الأكثر قراءة

هل يوجد علاج لـ فيروس HMPV الجديد؟

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى المستوردة بـ 125 جنيهًا في سوق العبور

بمشاركة الزمالك والمصري، ترتيب مجموعات الكونفدرالية بعد الجولة الرابعة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين بالأسواق

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

الشهود يكشفون تفاصيل جريمة مصر الجديدة

البلطي يتراجع لـ 75 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

منوعات

المزيد

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

سقوط قطار في نهر ماريز الأمريكي بعد انهيار جسر كان يسير عليه (فيديو)

في آخر لحظة، إلغاء إقلاع طائرة في أستراليا بعد ظهور دخان من أسفلها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مقتل 3 إسرائيليين بينهم امرأتين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية