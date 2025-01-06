محافظ أسيوط يهنئ الأقباط والبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بعث اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعرب خلالها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة السعيدة وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد محافظ أسيوط خلال تهنئته علي أهمية تلك المناسبة العظيمة داعيا الله أن يحفظ الله مصرنا الغالية وينعم عليها بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار.

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة بعيد الميلاد المجيد

كما بعث محافظ أسيوط، برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

كما تقدم محافظ أسيوط اليوم الإثنين بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط بأسيوط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعيًا المولى عز وجل أن تحيا مصر دائمًا بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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