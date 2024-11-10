الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظات

رفع 350 طن مخلفات وتراكمات قمامة من طريق أسيوط - سوهاج الزراعي

حملة إزالة مخلفات
حملة إزالة مخلفات بأسيوط، فيتو

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار تنظيم حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة ومخلفات هدم المباني من الطريق السريع أسيوط - سوهاج الزراعي بنطاق مركز أبوتيج ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة. 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة للصعيد مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

 

حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات هدم المباني

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قد نظمت حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات هدم المباني من الطريق السريع أسيوط - سوهاج الزراعي ضمن الجهود اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز سواء بالمدينة أو بالقرى حيث تم خلال الحملة رفع ما يقرب من 350 طن مخلفات وذلك تحت إشراف طلعت بدوي ووائل عبد الحي نواب رئيس المركز وحمدي خراشي رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة ومسئولي المتابعة الميدانية والإشغالات والحملة الميكانيكية بالمركز.

محافظ أسيوط يوجه بإزالة مخلفات محطات الصرف الصحي

استجابة للمواطنين، رفع 80 طن مخلفات من شوارع أسيوط

 

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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