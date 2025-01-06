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خارج الحدود

الرئيس الأوكراني يكشف عدم تلقيه دعوة لحضور حفل تنصيب ترامب

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

 كشف الرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي عن عدم تلقيه دعوة لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

 

زيلينسكي يكشف عدم تلقيه دعوة لحضور تنصيب ترامب

 وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع المذيع الأمريكي ليكس فريدمان، أنه كان يرغب في حضور الحفل، لكنه أشار إلى أنه لا يمكنه المشاركة في هذه المناسبة في ظل الظروف الحالية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.


وأكد زيلينسكي أنه لم يتلقَ دعوة مباشرة من ترامب لحضور حفل التنصيب، لكنه أبدى استعداده للحضور في حال تم توجيه الدعوة له بشكل رسمي، مضيفا: "كنت سأكون سعيدًا بالحضور، ولكن بصراحة، في ظل الحرب الحالية، لا يمكنني الحضور بهذه الطريقة،  إذا دعاني الرئيس ترامب، سأكون هناك".

 

ترامب يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

يشار إلى أن ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة خلال الفترة من 2017 إلى 2021، فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الـ5 من نوفمبر 2024، ومن المقرر أن يُعقد حفل التنصيب في الـ20 من يناير الجاري في العاصمة واشنطن.


حقق دونالد ترامب فوزًا كبيرًا ليصبح ثاني رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يفوز في الانتخابات الرئاسية لولايتين غير متتاليتين، بعد غروفر كليفلاند.

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