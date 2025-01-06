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بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أعلنت شركة أمازون برايم عن إنتاج فيلم وثائقي جديد يسلط الضوء على حياة السيدة الأولى في الولايات المتحدة  ميلانيا ترامب، في نظرة "خلف الكواليس" على مسيرتها.  

فيلم وثائقي عن ميلانيا ترامب 

وبدأ تصوير الفيلم في ديسمبر الماضي، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من العام الجاري عبر منصة Prime Video وفي دور العرض السينمائي.

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وسيشارك في إنتاج الفيلم بريت راتنر، المعروف بأعمال، مثل Rush Hour، بينما ستتولى السيدة ترامب دور المنتج التنفيذي؛ ما يمنحها تأثيرًا مباشرًا على السرد.  

أمازون تحسن علاقتها مع ترامب

يأتي هذا المشروع وسط جهود أمازون لتحسين علاقتها مع الرئيس دونالد ترامب، بعد توترات سابقة مع مؤسس الشركة جيف بيزوس خلال فترة رئاسة ترامب الأولى. وكانت أمازون أعلنت عن تبرعها لصندوق تنصيب ترامب الجديد في خطوة لتقريب العلاقات.  

ويتزامن الإعلان عن الفيلم الوثائقي مع اتساع مشاركة ميلانيا في تسليط الضوء على تفاصيل حياتها، بما في ذلك نشرها لمذكرات حققت مبيعات قياسية العام الماضي.  

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