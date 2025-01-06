الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تخطط للبقاء في مواقع بجنوب لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن تل أبيب ترغب في البقاء ببعض المواقع خارج الحدود الشمالية في لبنان إلى أجل غير مسمى،

 

مماطلة صهيونية للبقاء في حدود لبنان الجنوبية

 وأوضحت القناة العبرية أن القيادة السياسية أعلنت -في اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- رغبتها في الإبقاء على وجود إسرائيلي في مواقع بجنوب لبنان.

وأمس الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 20 جنديًّا تقريبًا توغلت بين عيتا الشعب ورميش الحدوديتين في جنوب لبنان، ثم انسحبت إلى الأراضي الإسرائيلية.

 

جيش الاحتلال يتوغل جنوب لبنان 

 وفي السياق ذاته أعلنت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال دمرت برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة.

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جيش الاحتلال يدمر نقاط مراقبة للجيش اللبناني واليونيفيل 

 وقالت قوات اليونيفيل في بيانها: "جرافة تابعة لجيش الاحتلال دمرت برج مراقبة تابع للجيش اللبناني بجوار موقع لليونيفيل في اللبونة"، مؤكدة أن هناك تدمير متعمد ومباشر من جانب جيش الاحتلال لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي تخص  الجيش اللبناني وهو يشكل انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 والقانون الدولي.

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