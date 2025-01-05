الاختراقات الإسرائيلية لهدنة لبنان في عيون الخبراء.. رفعت سيد أحمد: الاحتلال يحاول فرض معادلة جديدة.. وطارق فهمي يكشف السيناريوهات المتوقعة

يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض واقع جديد في لبنان من خلال خرق اتفاق الهدنة ومنح الاحتلال حق ضرب أي هدف لحزب الله في جنوب لبنان، حيث وصل عدد الخروقات الى 1000 اختراق.

طارق فهمى

وأكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، الخبير الاستراتيجي، أن استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في خروقات وقف إطلاق النار في لبنان يعد تهديدًا واضحًا بعمل عسكري وشيك، مضيفًا أن إسرائيل لن تنتظر فترة الـ60 يومًا المقررة.

وقال الدكتور فهمي: "إسرائيل تواصل خروقات اتفاقية الهدنة، وهو ما يهدد باستمرار التصعيد العسكري في المنطقة، ولن تنتظر طويلًا قبل أن تتحرك عسكريًّا".

وأشار الدكتور طارق فهمي إلى تصريحات نائب الأمين العام لـ حزب الله، نعيم قاسم، الذي أكد أن الحزب لن ينتظر طويلًا للرد على هذه الخروقات، وأنه سيكون هناك تحرك ميداني سريع، وأوضح أن الدور الأمريكي والفرنسي في تشكيل هيئة الهدنة سيبقى محوريًّا في ضبط الأوضاع، ولكن في ظل تصاعد التوترات، فإن التحديات ستزداد.

ثلاثة سيناريوهات لمواجهة الخروقات الإسرائيلية في لبنان

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة بعد الخروقات الإسرائيلية، أكد الدكتور فهمي أنه أمامنا ثلاثة خيارات رئيسية:

السيناريو الأول: هو التزام الطرفين (إسرائيل وحزب الله) بالواقع الراهن، رغم أن الوضع الحالي يشير إلى عدم تنفيذ العديد من البنود المهمة، مثل إعادة انتشار الجيش اللبناني أو انسحاب إسرائيل من الأراضي المتفق عليها، وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هي القوة الضابطة في هذا المشهد، محاولًة ضبط الوضع ومنع التصعيد.

السيناريو الثاني: يتمثل في كسر الهدنة من قبل الطرفين، حيث إن الشواهد الحالية تشير إلى استعداد كل طرف للانتقال إلى العمل العسكري، مع تصاعد المؤشرات إلى أن الوضع قد ينفجر في أي وقت.

السيناريو الثالث: وهو قيام حزب الله بالمبادرة، وهو السيناريو الذي يتماشى مع تصريحات نعيم قاسم، الذي أشار إلى أن الحزب سيبادر بالتحرك كرد فعل على الخروقات الإسرائيلية.

وأضاف الدكتور فهمي أنه في هذه الحالة، ستكون هناك مواجهة عسكرية قادمة، مع غياب أي فرصة للتوصل إلى تهدئة في الوقت القريب.

الاختراقات الاسرائيلية

السيناريوهات مرتبطة بالاستحقاقات السياسية اللبنانية

وأكد الدكتور طارق فهمي أن هذه السيناريوهات مرتبطة بالاستحقاقات السياسية اللبنانية، بما في ذلك انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني، فضلًا عن التحديات المؤجلة وفقًا للقرار الدولي الشهير، ما يعني أن العمليات السياسية في لبنان ستكون متشابكة مع المشهد العسكري في المنطقة.

رفعت سيد احمد

وقال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي: إن استمرار إسرائيل في اختراق الهدنة مع لبنان يعد محاولة من جانبها لاستغلال الهدنة التي تمتد لـ60 يومًا، بهدف فرض قواعد جديدة على الوضع الأمني.

وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى تأكيد حقها في ضرب أي قوة متحركة لحزب الله في جنوب لبنان في أي وقت، مشيرًا إلى أن عدد الخروقات الإسرائيلية للهدنة وصل إلى حوالي 1000 خرق خلال الـ60 يومًا الماضية، شملت قصفًا واعتداءات أسفرت عن مقتل مدنيين.

وأكد الدكتور رفعت سيد أحمد أن إسرائيل تحاول فرض معادلة جديدة في المنطقة، إلا أن حزب الله يترقب الوضع بعد انقضاء الـ60 يومًا من الهدنة. وأشار إلى أن أي اختراق من جانب إسرائيل للهدنة سيعتبر من قبل حزب الله بمثابة اعتداء، وهو ما سيدفعه إلى الرد.

ولفت إلى أن حزب الله اختار منح إسرائيل فرصة لعدم اتهامه باختراق القواعد الدولية، على الرغم من أن إسرائيل هي التي تنتهك هذه القواعد.

وأضاف أن إسرائيل تتردد في احتلال جنوب لبنان مجددًا، خوفًا من تكرار تجربة "أنطوان لحد" في الشريط الحدودي بين 1982 و2000، عندما اضطر الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب من جنوب لبنان، وهو ما يظل يشكل هاجسًا بالنسبة لها.

وتابع أن تجربة "أنطوان لحد" ما زالت تؤرق جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتردد إسرائيل في اتخاذ قرار باحتلال جنوب لبنان، لأنها تدرك تمامًا قوة حزب الله العسكرية.

وأكد أنه في حال انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، فإن الجيش اللبناني سيحل محلها، بينما سيختفي حزب الله مؤقتًا بكل قوته، التي تُقدر بحوالي 150 ألف صاروخ، وفقًا للتقديرات الأمريكية، مع العلم أن 20% فقط من هذه القوة تم استخدامها حتى الآن.

وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل من خروقات للهدنة هو بمثابة محاولات لتخويف لبنان وقتل المدنيين خلال الـ60 يومًا، لكنها في الوقت نفسه تخشى تكرار تجربة "أنطوان لحد".

وفيما يتعلق بقبول حزب الله للهدنة، أكد الدكتور رفعت سيد أحمد أن ذلك يعد ذكاء استراتيجيًّا من جانب الحزب لترتيب أوراقه بعد أن قدم العديد من قياداته من أجل القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تحترم دائمًا المعاهدات والهدن، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يجعل من الصعب الوثوق في الالتزام الإسرائيلي.

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