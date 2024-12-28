بينهم ضباط في نظام الأسد، الجيش اللبناني يسلم 70 شخصا لسوريا

سلم الجيش اللبناني إدارة العمليات العسكرية في سوريا نحو 70 سوريا، بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق.

وتم التسليم بحضور وفد أمني لبناني عبر معبر العريضة الواقع بين لبنان وسوريا في ريف طرطوس.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فقد أدخلت 3 حافلات تابعة للأمن العام اللبناني الموقوفين، برفقة سيارات لوفد من مخابرات الجيش والأمن العام اللبناني.

وجرى تسليمهم إلى إدارة العمليات العسكرية ونقلهم إلى الجانب السوري.

ووفقا للمصادر فقد جرى إيقاف الضباط والعناصر أمس الجمعة، لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى منطقة جبيل في لبنان.

بدء عملية تمشيط جنوبي اللاذقية لملاحقة فلول نظام الأسد

بدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في سوريا، صباح اليوم السبت، عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي.

ووفق الوكالة السورية للأنباء (سانا)، جاء ذلك بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تابعة لفلول "ميليشيات الأسد".

وأشارت الوكالة إلى أن "مركز التسوية في أبو الظهور بريف إدلب يواصل استقبال عناصر النظام البائد الراغبين بتسوية أوضاعهم تجنبًا للمساءلة والملاحقة القانونية".

وذكر تلفزيون سوريا أن إدارة العمليات العسكرية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول النظام المخلوع.

وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت، الخميس الماضي، حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا والهامة وجبل الورد وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.

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