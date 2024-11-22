الجمعة 22 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إصابة 4 جنود إيطاليين في اليونيفيل بلبنان

قوات اليونيفيل، فيتو
قوات اليونيفيل، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن مصدر أمني لبناني أكد إصابة 4 جنود من الكتيبة الإيطالية في قوات اليونيفيل بانفجار صاروخ قرب مقرهم ببلدة شمع.

 

قوات اليونيفيل تتعرض لهجوم 

 وتعرضت قوات اليونيفيل لأكثر من هجوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال العدوان الغاشم على لبنان.

وفي وقت سابق أعلنت قوات حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل)، في بيان صادر عنها، أن قذيفة مدفعية استهدفت مقر القطاع الغربي في جنوب لبنان، وأضافت أن القذيفة لم تنفجر، ولا توجد إصابات بين قواتها.

 

مقر اليونيفيل يتعرض لهجوم بقذيفة مدفعية 

 وقالت قوات اليونيفيل في بيانها: "إن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام انتهاك جسيم للقوانين الدولية الإنسانية".

 وأضافت قوات اليونيفيل، في بيان صادر عنها أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار من قبل من وصفتهم بالمجهولين قرب بلدة قلاوية جنوبي لبنان.

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قذيفة مدفعية تستهدف مقرا لقوات اليونيفيل جنوب لبنان

هجمات جيش الاحتلال على قوات اليونيفيل 

وأوضحت اليونيفيل إن إطلاق النار باتجاه جنودها انتهاك للقرار الأممي 1701، مطالبة السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق.

وتعرضت قوات اليونيفيل لهجمات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للضغط على الأمم المتحدة لسحب بعثة حفظ السلام من لبنان.

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