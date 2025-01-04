مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار في الفيوم

تكثف قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، جهودها لانتشال جثة شاب لقي مصرعه داخل حفرة بعمق 15 مترًا، أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل مهجور بقرية الشواشنة.

تفاصيل واقعة انهيار حفرة عميقة

تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة، عن مصرع شاب في العقد الرابع من عمره من محافظة سوهاج، انهارت عليه حفرة داخل منزل مهجور بدائرة المركز، أثناء التنقيب مع آخرين عن الآثار، وانتقل إلى موقع البلاغ قوة من الإنقاذ السريع بالحماية المدنية، وقوات الشرطة، لانتشال جثمان الشاب من أسفل الردم، وفرضت الأجهزة الامنية، كردونا أمنيا حول المنزل.

عائق انتشال الجثة في وقت قصير

وتبين من المعاينة الأولية وجود حفرة كبيرة بعمق 15 مترا، وتتجمع بها المياه الجوفية، فتم تركيب مضخات المياه لسحب تجمع الماء من داخل الحفرة، حتى يتمكنوا من انتشال جثمان الشاب، الذي اختفى جثمان داخل غيابات البئر، خاصة أنه قد واجه رجال الإنقاذ عائقا كبيرا عبارة عن جدار خرسانى آيل للسقوط، وهو ما صعب عليهم العمل خشية انهيار الجدار عليهم أثناء النزول للحفرة للبحث عن المفقود.

وتحرر المحضر اللازم، بمركز شرطة الشواشنة، وتم العرض على النيابة المختصة، وطلب وميل النيابة الإسراع في انتشال الجثة، والأرض علي الطبيب الشرعي لبيان أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.

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