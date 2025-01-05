أول تعليق رسمي من إثيوبيا حول تضرر سد النهضة من الزلازل المتتالية والبركان (فيديو)

بركان إثيوبيا، تعيش إثيوبيا منذ أمس السبت، على واقع الخوف من وقوع زلزال مدمر بالبلاد، تسبب فى تفجر بركان، بعدما ضربها أمس السبت، زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وفق ما أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.

معلومات جديدة عن بركان إثيوبيا والزلازل المتتالية

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، لم تتوافر معلومات على الفور عن أي أضرار بشرية أو مادية جراء زلزال إثيوبيا، لكن تصدعات ظهرت في الطرق، وتسببت فى نشاط بركاني نتج عنه انفجار بركان دوفان فى إثيوبيا.

وكانت مقاطع الفيديو قد انتشرت خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت الانبعاثات البخارية والطينية التي أطلقها بركان إثيوبيا فى منطقة دوفان، حيث ظهرت التشققات الأرضية، وخروج الغازات البركانية والطينية، جراء نشاط البركان.

تصاعد أعمدة دخان من بركان إثيوبيا فى دوفان

وعلى الرغم من توقف ثوران بركان إثيوبيا فى دوفان، عن إطلاق أعمدة الدخان والحمم، إلا أن السكان القريبين غادروا منازلهم في حالة من الذعر.

من جانبها أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإثيوبية، بوجود مؤشرات على احتمال ثوران بركان في منطقة عفار، حيث أظهر فيديو تصاعد الدخان والغبار من فوهة بركان بجبل دوفان، الذي يقع في إحدى المناطق التي تأثرت بنشاط الزلازل في إثيوبيا مؤخرا.

ونشر المعهد الجيولوجي الإثيوبي على صفحته على فيسبوك، مقطع فيديو لثوران البركان ظهرت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من الجبل.

تفاصيل بركان فنتالي في منطقة أواش بـ الوادي المتصدع

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن زلازل إثيوبيا المتعددة التي تتراوح قوتها بين 4.3 و5.1 درجة على مقياس ريختر، حدثت حول بركان فنتالي في منطقة أواش في الوادي المتصدع في البلاد.

ويقع جبل فنتالي، وهو بركان خامد، في وسط هذه المنطقة الزلزالية، وبات نشاطه مثيرًا للقلق بشكل متزايد.

ولم ترد تقارير عن حدوث هزات أرضية في دول جوار إثيوبيا، وهي السودان وجنوب السودان، والصومال وإريتريا وكينيا.

سد النهضة، فيتو

وانفجر هذا البركان الإثيوبي آخر مرة في عام 1820، بحسب ميسيريت جيتاشو، عالم الزلازل في جامعة أديس أبابا.

ويعزو خبراء، الهزات والثورات البركانية إلى توسع الصفائح التكتونية تحت الوادي المتصدع أو الأخدود الأفريقي العظيم في شرق إفريقيا، وهي منطقة معروفة بعدم استقرارها الجيولوجي.

تأثر سد النهضة بحدوث الزلازل والبراكين

وفيما يتعلق بوجود تأثير على سد النهضة الإثيوبي، نتيجة هذه الزلازل والبراكين، زعم المدير العام للمعهد الجيولوجي الإثيوبي إيجارا تسفاي من جانبه، أن التقارير التي تداولتها وسائل الإعلام حول تعرض سد النهضة لخطر الزلزال "غير صحيحة تماما".

وأدعى في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، عدم وجود دراسة تثبت أن الزلازل التي تحدث في منطقة الوادي المتصدع قد تحدث في مناطق أخرى.

وأضاف، أن نتائج الدراسات تشير إلى أن "سد النهضة ليس معرضًا لخطر الزلازل، وأن تنفيذ المشروع جارٍ بمسح جيولوجي شامل"، زاعما أن المعلومات المتداولة حول مخاطر الزلازل غير صحيحة.

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