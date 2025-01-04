أكاديمي أمريكي يكشف تأثير زلازل إثيوبيا على سد النهضة

علق الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، على سلسلة الزلازل التي تعرضت لها إثيوبيا مؤخرًا.

النشاط الزلزالي في إثيوبيا

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “تن”، أن إثيوبيا هي الدولة رقم واحد على مستوى أفريقيا في النشاط الزلزالي.



بعد سد النهضة عن منطقة الزلازل

وأوضح: أن سد النهضة يقع على مسافة 500 كم من المنطقة التي تقع بها الزلازل، مستبعدا أن تكون هذه الزلازل لها علاقة بسد النهضة.



ولفت الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد، إلى أن رصد حدوث الزلازل في نفس الوقت الذي يتم فيه ملء السد لا يؤكد أو ينفي أن الأمرين لهما علاقة ببعض، أو أن أحد الأمرين سبب في وقوع الآخر، منوها إلى أن الأمر تحت الدراسة الآن.



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