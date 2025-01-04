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أقوى زلزال يضرب إثيوبيا خلال 10 سنوات، وخبير يحذر من تأثيره على سد النهضة

أقوى زلزال يضرب إثيوبيا
أقوى زلزال يضرب إثيوبيا منذ 10 سنوات، فيتو

 كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن قوة الزلزال الجديد الذي ضرب إثيوبيا اليوم، مؤكدًا أن هذا الزلزال يعتبر أقوى زلزال ضرب إثيوبيا خلال العشر سنوات الماضية، وتبلغ قوته 5.8 درجة بمقياس ريختر.

 

أقوى زلزال يضرب إثيوبيا خلال 10 سنوات

 وأشار الدكتور عباس شراقي إلى زيادة النشاط الزلزالي في إثيوبيا، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن النشاط الزلزالي مستمر بقوة في إثيوبيا، حيث وقع الزلزال الأقوى اليوم السبت، على بُعد 10 كيلو مترات في منطقة الأخدود الإثيوبي، وأيضًا على بُعد 10 كيلو مترات من بركان دوفن، الذي نشط أمس الجمعة.

وأكد عباس شراقي أن عدد الزلازل التي حدثت اليوم السبت، 6 زلازل بقوة 4.4 و5.8 درجة بمقياس ريختر.

وقال الدكتور عباس شراقي عن الزلزال الذي وقع في إثيوبيا اليوم: "أقوى زلزال خلال العشر سنوات الأخيرة 5.8 درجة".

 

أقوى زلزال يضرب إثيوبيا اليوم، فيتو
أقوى زلزال يضرب إثيوبيا اليوم، فيتو

 وعن النشاط الزلزالي الزائد في إثيوبيا، قال الدكتور عباس شراقي "ويتوالى النشاط الزلزالى بقوة فى إثيوبيا حيث وقع قبل فجر اليوم 4 يناير الساعة 2:53 ص بتوقيت القاهرة. زلزال بقوة 5.8 درجة على عمق 10 كم فى منطقة الاخدود الاثيوبى، على بعد 10 كم شمال بركان دوفن الذى بدأ نشاطه أمس، وهو اقوى زلزال خلال العشر سنوات الماضية، ولم ترد أى معلومات عن الخسائر." 

وأضاف عباس شراقي "بلغ عدد الزلازل حتى ظهر اليوم 6 زلازل بقوة 4.4 - 5.8 درجة."

 

11 زلزالا يقع في إثيوبيا أمس بعد بركان دوفن

 كما أشار الدكتور عباس شراقي إلى عدد الزلازل التي ضربت إثيوبيا أمس الجمعة، وقال عبر حسابه بالفيس بوك: " 11 زلزالا "أمس" فى إثيوبيا منها 5.5 درجة مع نشاط بركانى"، مؤكدًا أنه: "بلغ عدد الزلازل في 3 يناير 11 زلزالا بقوة تتراوح بين 4.5 - 5.5 درجة". 

11 زلزال يضرب إثيوبيا أمس، فيتو
11 زلزال يضرب إثيوبيا أمس، فيتو

وأضاف عباس شراقي "لأول مرة منذ 21 ديسمبر الماضى يحدث زلزال بقوة 5.5 درجة الساعة 7:01 م بتوقيت القاهرة، ومن قبله 5.2 درجة الساعة 4:27 م، وصباحا حدث إنفجار بركان فى جبل "دوفن" حيث انبعاث الأبخرة والغازات والغبار وبعض الحبيبات الصخرية. إجمالى الزلازل فى 2024 وصل 90 زلزالا، وفى 2025 حتى الآن 29 زلزالًا."  

 

وقال شراقي: "قد يزداد النشاط الزلزالى إلى ماهو أقوى وتكون كل هذه السلسلة مقدمات، وكذلك النشاط البركانى إلى مزيد من الحمم البركانية، وقد يمتد أيضا إلى بعض البراكين المجاورة أهمها بركان فنتالي Fentale إلى الجنوب، والذي يحظى بكثافة سكانية كبيرة."

إنفجار بركان دوفن، فيتو
انفجار بركان دوفن، فيتو

وأضاف شراقي "لا نتمنى أن ينهار سد النهضة فإخواننا فى إثيوبيا فى مأمن يعيشون أعلى من سد النهضة، ولكن خوفا على إخواننا فى السودان، ولأن مياه سد النهضة احتياطي مائى مصرى." 

زلزال جديد بقوة 5.8 درجة يهز إثيوبيا

يبعد 165 كيلومتر عن العاصمة، إثيوبيا على موعد مع ثوران بركاني بمنطقة عفار

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