يبعد 165 كيلومتر عن العاصمة، إثيوبيا على موعد مع ثوران بركاني بمنطقة عفار

ذكرت تقارير إعلامية رسمية ومصادر جيولوجية في إثيوبيا، اليوم الجمعة، أن هناك بوادر ثوران بركاني محتمل في منطقة أواش فنتالي بإقليم عفار شمال شرق البلاد.

إثيوبيا تستعد لثوران بركاني

ومن جانبها قامت السلطات الإثيوبية باتخاذ خطوات احترازية عاجلة، بما في ذلك نقل السكان إلى أماكن إيواء مؤقتة لحمايتهم.ووفقًا لمقطع فيديو نشره المعهد الجيولوجي الإثيوبي على صفحته على "فيسبوك"، يظهر تصاعد غبار ودخان من البركان.

وأوضح تقرير لهيئة فانا للإذاعة والتلفزيون أن المنطقة المتضررة تبعد حوالي 165 كيلومترًا عن العاصمة أديس أبابا.

السلطات الإثيوبية تجلي المواطنين من إقليم عفار

شيفراو تيكليمريم، مفوض لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية، أشار إلى أن السلطات تتعامل بحذر شديد مع الوضع، مؤكدًا أن عمليات الإجلاء تتم بطريقة منظمة.

ورغم ذلك، شدد على أنه من السابق لأوانه الجزم بحدوث ثوران فعلي، لكنه أشار إلى أن السلطات لن تخاطر بسلامة السكان في ظل هذه المؤشرات.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة عفار معروفة بنشاطها البركاني المتكرر، إلى جانب تعرضها لزلازل وهزات أرضية خلال الأشهر الأخيرة، حيث تراقب الجهات المختصة الوضع من كثب لتقييم المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة.

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