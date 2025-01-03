الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

يبعد 165 كيلومتر عن العاصمة، إثيوبيا على موعد مع ثوران بركاني بمنطقة عفار

ثوران بركان، فيتو
ثوران بركان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية رسمية ومصادر جيولوجية في إثيوبيا، اليوم الجمعة، أن هناك  بوادر ثوران بركاني محتمل في منطقة أواش فنتالي بإقليم عفار شمال شرق البلاد.

إثيوبيا تستعد لثوران بركاني 

ومن جانبها قامت السلطات الإثيوبية باتخاذ خطوات احترازية عاجلة، بما في ذلك نقل السكان إلى أماكن إيواء مؤقتة لحمايتهم.ووفقًا لمقطع فيديو نشره المعهد الجيولوجي الإثيوبي على صفحته على "فيسبوك"، يظهر تصاعد غبار ودخان من البركان.

وأوضح تقرير لهيئة فانا للإذاعة والتلفزيون أن المنطقة المتضررة تبعد حوالي 165 كيلومترًا عن العاصمة أديس أبابا.

السلطات الإثيوبية تجلي المواطنين من إقليم عفار 

شيفراو تيكليمريم، مفوض لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية، أشار إلى أن السلطات تتعامل بحذر شديد مع الوضع، مؤكدًا أن عمليات الإجلاء تتم بطريقة منظمة.

ورغم ذلك، شدد على أنه من السابق لأوانه الجزم بحدوث ثوران فعلي، لكنه أشار إلى أن السلطات لن تخاطر بسلامة السكان في ظل هذه المؤشرات.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة عفار معروفة بنشاطها البركاني المتكرر، إلى جانب تعرضها لزلازل وهزات أرضية خلال الأشهر الأخيرة، حيث تراقب الجهات المختصة الوضع من كثب لتقييم المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقليم عفار اثيوبيا بركان ثوران بركاني

مواد متعلقة

زي النهارده، إسرائيل تعترف بنقل يهود الفلاشا سرا من أثيوبيا

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام
ads

الأكثر قراءة

بعد اكتشاف أول حالة في مصر، كل ما تريد معرفته عن متلازمة فيكساس

جعلوني مجرما، جراح قلب شهير يعلن اعتزاله المهنة اعتراضا على عقوبات قانون المسئولية الطبية

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 3 أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار

بعد القبض عليه، من هو عزرائيل "صيدنايا" المتهم بإعدام 500 معتقل بالسجون السورية؟

وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

بعد أزمة تذاكر المباراة، بيراميدز يستقبل بعثة الترجي بمطار القاهرة (صور)

السيسي يطالب بصياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية وتعزز تمكين صغار المزارعين

كأس مصر، طلائع الجيش يطيح بـ الأوليمبي بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ 16

منوعات

المزيد

يبعد 165 كيلومتر عن العاصمة، إثيوبيا على موعد مع ثوران بركاني بمنطقة عفار

جيل بايدن تتلقى هدية من زعيم أجنبي بقيمة 20 ألف دولار

سجين يحتجز رهائن في سجن فرنسي تحت تهديد السلاح

صادرات الكهرباء الفرنسية تسجل مستويات قياسية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025؟

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 3-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع سموحة.. الزمالك ضد المصري.. ليفربول أمام مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين كبير وأكبر؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

هل يمكن إضافة مقاصد جديدة للشريعة ؟، المفتي يفجر مفاجأة (فيديو)

معنى «كثيبا مهيلا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة المزمل

المزيد
الجريدة الرسمية