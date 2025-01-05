بعد تدهور حالته، كل ما تحتاج معرفته عن مرض أمح الدولي

انتشرت العديد من الأخبار حول أمح الدولي أحد مشجعي النادي الأهلي والمصاب بمتلازمة داون، وذلك بعد أن تسببت جلسة علاجية في إصابته بكسر في الفقرتين الـ11، والـ 12، وشرخ في الفقرتين الأولي والخامسة بسبب استخدام “الطرقعة” والتي تعد خطيرة على المرضى الذين يعانون من مشاكل هيكلية أو مفصلية، والتي أدت إلى الإصابة بالشلل المؤقت.

ونستعرض في التقرير التالي أعراض وأنواع الشلل وطرق علاجه المختلفة:

ما هو الشلل؟

الشلل هو فقدان وظيفة العضلات الإرادية في جزء أو أكثر من أجزاء الجسم نتيجة لتلف الجهاز العصبي، ويتكون الجهاز العصبي من جزأين:

الجهاز العصبي المركزي (CNS)، والذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي.

الجهاز العصبي المحيطي (PNS)، والذي يحتوي على الأعصاب خارج الجهاز العصبي المركزي

وتخدم الخلايا العصبية، في الجهاز العصبي المحيطي عدة وظائف، على سبيل المثال، تنظم الخلايا العصبية الحركية حركة العضلات، وترسل الخلايا العصبية الحسية معلومات - حول الضغط والألم ودرجة الحرارة، على سبيل المثال - إلى الجهاز العصبي المركزي.

يحدث الشلل عندما تنقطع الإشارات العصبية نتيجة لتلف الأعصاب أو الحبل الشوكي أو الدماغ، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أنواع الشلل

يصنف الأطباء الشلل بناءً على الخصائص التالية:

الشدة

تحدد درجة فقدان وظيفة العضلات شدة الشلل.

ويسبب الشلل الجزئي أو الشلل النصفي ضعفًا كبيرًا في العضلات وضعفًا في الحركة، ومع ذلك، يحتفظ الأشخاص المصابون بالشلل النصفي بدرجة صغيرة من السيطرة على العضلات المصابة.

ويحدث الشلل الكامل عندما لا يستطيع الشخص التحرك جزء الجسم المصاب.

المدة

تشير المدة إلى الوقت الذي يستمر فيها الشلل.

يمكن لبعض الحالات الطبية، مثل شلل النوم والسكتة الدماغية وشلل بيل، أن تسبب شللًا مؤقتًا، وبمرور الوقت، يمكن للأشخاص استعادة السيطرة الجزئية أو الكاملة على العضلات المصابة.

وتشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب المشكلة مؤقتًا الشلل الدوري بسبب فرط بوتاسيوم الدم أو نقص بوتاسيوم الدم، ويحدث نتيجة لطفرة تؤثر على جينات CACNA1S أو SCN4A.

تحمل هذه الجينات تعليمات لصنع البروتينات التي تنقل أيونات الصوديوم والكالسيوم إلى داخل وخارج خلايا العضلات، ويساعد تدفق الأيونات داخل خلايا العضلات على إنتاج تقلصات العضلات والحركة.

يمكن أن تؤدي الاضطرابات في تدفق الأيونات إلى نوبات دورية من ضعف العضلات والشلل.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي الإصابات الشديدة في الرأس أو الرقبة والاضطرابات العصبية العضلية إلى شلل دائم.

الموقع

الشلل الموضعي يؤثر على منطقة صغيرة من الجسم، مثل الوجه أو اليدين أو القدمين.

الشلل العام يؤثر على منطقة أكبر، بما في ذلك أجزاء متعددة من الجسم.

أنواع الشلل تشمل:

الشلل الأحادي: يؤثر هذا على منطقة واحدة، مثل الذراع أو الساق.

الشلل النصفي: يؤثر هذا على ذراع واحدة وساق واحدة على نفس الجانب من الجسم.

الشلل النصفي: يُطلق عليه أيضًا شلل الجزء السفلي من الجسم، ويؤثر على كلتا الساقين وأحيانًا الوركين والأعضاء في الجزء السفلي من البطن.

الشلل الرباعي: يؤثر هذا على كلتا الذراعين والساقين، وأحيانًا العضلات في الجذع، ووظائف الأعضاء الداخلية، أو كليهما.

يعد تلف الحبل الشوكي السبب الأكثر شيوعًا للشلل النصفي.

توتر العضلات

يتسبب الشلل المترهل في إتلاف الخلايا العصبية الحركية السفلية التي تحفز حركة العضلات الهيكلية، وبمرور الوقت، تتقلص العضلات أو تتدهور.

الشلل المترهل هو أحد المضاعفات الشائعة لشلل الأطفال، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وتشمل الأسباب الأخرى التهاب النخاع الشوكي، المعروف أيضًا باسم التهاب النخاع، ومتلازمة غيلان باريه، وهو اضطراب مناعي ذاتي نادر يهاجم فيه الجهاز المناعي الجهاز العصبي المحيطي.

يسبب الشلل التشنجي تصلب العضلات وتشنجات لا إرادية وضعف العضلات، ويمكن أن ينتج هذا النوع من الشلل عن إصابات في النخاع الشوكي، أو التصلب الجانبي الضموري (ALS)، أو السكتة الدماغية، أو الشلل النصفي التشنجي الوراثي.

أعراض الشلل

تختلف الأعراض، اعتمادًا على نوع وسبب المشكلة، وأكثر أعراض الشلل شيوعًا هو فقدان وظيفة العضلات في جزء أو أكثر من أجزاء الجسم.

وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تصاحب الشلل ما يلي:

خدر أو ألم في العضلات المصابة

ضعف العضلات

علامات مرئية لفقدان العضلات (ضمور العضلات)

تيبس

تشنجات أو ارتعاشات لا إرادية

أسباب الشلل

تعد الأسباب الأكثر شيوعًا للشلل:

السكتة الدماغية

إصابة الحبل الشوكي

الشلل الدماغي

التصلب المتعدد

وينتج ضعف العضلات والشلل عن تلف الجهاز العصبي، ويرسل الجهاز العصبي السليم المعلومات ذهابًا وإيابًا بين الدماغ وبقية الجسم، وتنتقل الإشارات من الدماغ إلى أسفل الحبل الشوكي وإلى الأعصاب الطرفية في جميع أنحاء الجسم.

تنظم الأعصاب الطرفية العديد من الوظائف، بما في ذلك:

الوظائف التلقائية، مثل التنفس والهضم

الحركات العضلية الإرادية، مثل المشي والمضغ

الوظائف الحسية، مثل اكتشاف الألم ودرجة الحرارة والضغط

يمكن أن يكون لتلف أي جزء من الجهاز العصبي آثار شديدة على الصحة العامة ونوعية حياة الشخص.

وتتضمن بعض الأسباب المحتملة الأخرى لتلف الجهاز العصبي وضعف العضلات أو الشلل الناتج عنه ما يلي:

أورام المخ أو النخاع الشوكي

الالتهابات، مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ وشلل الأطفال

السنسنة المشقوقة، أو النمو غير الكامل للدماغ أو العمود الفقري أو النخاع الشوكي

أمراض الخلايا العصبية الحركية، مثل التصلب الجانبي الضموري والتصلب الجانبي الأولي

أمراض المناعة الذاتية، بما في ذلك متلازمة غيلان باريه والذئبة

الاضطرابات الوراثية، بما في ذلك ضمور العضلات الشوكي والشلل الجزئي الناجم عن نقص أو فرط بوتاسيوم الدم

علاجات الشلل

لا يوجد علاج للشلل حاليًا، ومع ذلك، اعتمادًا على سبب ونوع المشكلة، يعاني بعض الأشخاص من تعافي جزئي أو كامل.

قد يختفي الشلل المؤقت، مثل الشلل الناجم عن شلل بيل أو السكتة الدماغية، من تلقاء نفسه دون علاج طبي.

كما أنه عندما يحدث الشلل نتيجة لإصابة في النخاع الشوكي أو حالة عصبية مزمنة، فقد يستعيد الشخص السيطرة الجزئية على العضلات.

على الرغم من أن إعادة التأهيل لا تعالج الشلل تمامًا، إلا أنها يمكن أن تساعد في منع تفاقم الأعراض.

تتضمن العلاجات المتاحة:

العلاج الطبيعي

العلاج المهني

أجهزة التنقل، مثل الدعامات والمشايات والكراسي المتحركة

الأدوية

البتر الجراحي

جراحة نقل الأعصاب

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